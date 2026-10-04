Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Ekim yarın saat 10.00'da açıklayacağı eylül ayı enflasyon verileri, iç piyasaların odağında yer alırken; açıklanacak kritik oran hem ocak ayında yapılacak memur ve emekli maaş zamlarının hesaplanmasında hem de kira artış tavanının belirlenmesinde doğrudan rol oynayacak.

Yurt içinde piyasaların gözü kulağı TÜİK'in yarın açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistler eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,18 artacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentileri yüzde 1,92 ile yüzde 2,36 arasında yer alıyor.

Ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması olan yüzde 2,18'e göre, ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi öngörülüyor.

Öte yandan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,66 oldu.

MAAŞ FARKI

Yarın açıklanacak enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayı maaş farklarına katkı yapacak.

KİRA ARTIŞ ORANI

Ayrıca eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte ekim ayında uygulanacak kira zam oranı da netleşecek.

2026 ENFLASYON ORANLARI

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,96, yıllık yüzde 31,53

Enflasyon martta, aylık yüzde 1,94, yıllık yüzde 30,87

Enflasyon nisanda, aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37

Enflasyon mayısta, aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61

Enflasyon haziranda, aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11

Enflasyon temmuzda, aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75

Enflasyon ağustosta, aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51