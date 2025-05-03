2025 yılının ilk 6 ayına ait enflasyon oranları, Temmuz ayındaki emekli maaş zammının belirlenmesinde temel ölçüt olacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 15,75'lik zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükselmişti. Gözler şimdi, Temmuz ayında yapılacak olan yeni zamma çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Mart ayında enflasyon bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak kaydedildi. Ortaya çıkan bu veriler ışığında, 2025 yılının ilk üç ayında toplam enflasyon oranı yüzde 10,06 oldu. Ancak, Temmuz emekli zammının kesin oranı, Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2025 yılının ilk yarısındaki enflasyon oranı hakkında da tahminler ortaya çıktı. Nisan ayında yüzde 3,07, Mayıs ayında yüzde 2,2 ve Haziran ayında ise yüzde 1,70'lik bir artış bekleniyor. Bu beklentilere göre, 2025 yılının ilk 6 ayında toplam enflasyon oranının yüzde 17,91 civarında olacağı tahmin ediliyor.

TEMMUZ'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emeklilere yapılacak zam oranı, en düşük emekli maaşını da doğrudan etkileyecek. Eğer Temmuz ayında yapılacak zam oranı yüzde 15 olursa, en düşük emekli maaşı 16 bin 639 TL'ye yükselecek. Zam oranı yüzde 16 olduğunda ise en düşük emekli maaşı 16 bin 784 TL olacak. En yüksek zam oranı olan yüzde 17,91 ile ise maaş 17 bin 60 TL'ye çıkacak.

ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli maaşlarının Temmuz 2025'te ne kadar artacağı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

Emekli maaşlarına yapılacak zam, birçok emeklinin yaşam standardını doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, Temmuz'da yapılacak zammın oranı, emekliler ve kamuoyu tarafından büyük bir dikkatle takip edilecek.