Ocak 2027’de 17 milyonu aşkın emeklinin aylığına yapılacak artış için farklı seçenekler değerlendiriliyor. Cumhuriyet’in haberine göre, enflasyon artışına refah payı eklenmesi, seyyanen zam ve prim gününe göre kademeli artış üzerinde duruluyor. En düşük emekli aylığının 33 bin TL’ye yükseltilmesi de gündemdeki senaryolar arasında yer alıyor.

Çalışmalarda tüm emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Ancak uygulanacak yöntem, zam oranı ve ilave artışın tutarı henüz kesinleşmiş değil.

EN DÜŞÜK AYLIKTA 33 BİN TL SEÇENEĞİ

Kasım 2026 itibarıyla 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının, Ocak 2027’de 33 bin TL’ye çıkarılması değerlendiriliyor. Bu seçeneğin hayata geçirilmesi, en düşük aylıkta yaklaşık yüzde 40,1 artış anlamına gelecek.

Bu tutar kesinleşmiş bir aylık değil. En düşük aylığa ilişkin düzenleme yapılması halinde, hesaplanan tutarı 33 bin TL’nin altında kalan aylıkların bu seviyeye tamamlanması söz konusu olabilecek.

REFAH PAYI, SEYYANEN ZAM VE KADEMELİ ARTIŞ

Değerlendirilen üç temel seçeneğin ayrıntıları şöyle:

Refah payı: Enflasyon artışına ilave 8 veya 13 puan eklenmesi.

Enflasyon artışına ilave 8 veya 13 puan eklenmesi. Seyyanen zam: Tüm emekli aylıklarına 5 bin veya 10 bin TL sabit artış uygulanması.

Tüm emekli aylıklarına 5 bin veya 10 bin TL sabit artış uygulanması. Kademeli artış: Prim ödeme gün sayısı ve yaş kriterlerine göre farklı zam oranları belirlenmesi.

Yüzde 12 enflasyon artışı varsayımında, 8 puan refah payı toplam zammı yüzde 20’ye, 13 puan refah payı ise yüzde 25’e çıkarıyor. Bu oranlar gerçekleşmiş enflasyonu veya kesinleşmiş zam kararını değil, hesaplamalarda kullanılan senaryoları gösteriyor.

Örneğin kök aylığı 30 bin TL olan bir emeklinin aylığı, yüzde 12 artışla 33 bin 600 TL’ye ulaşıyor. Bu tutara 5 bin TL seyyanen zam eklenirse aylık 38 bin 600 TL, 10 bin TL eklenirse 43 bin 600 TL oluyor. Aynı kök aylık, yüzde 20 toplam zamda 36 bin TL’ye, yüzde 25 toplam zamda ise 37 bin 500 TL’ye yükseliyor.

“ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ” HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışmanın tüm emekli kesimini kapsadığını, alternatiflerin sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliği gözetilerek değerlendirildiğini belirtti. Yılmaz, şunları söyledi:

“Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de iyileştirmede prim ödeme gün sayısı ve yaş kriterlerinin dikkate alınacağını belirtti. Uzun süre prim ödeyenlerle daha az prim günüyle emekli olanların maaş artışlarının farklılaştırılması ihtimali değerlendiriliyor. Kademelerin nasıl oluşturulacağı ve kriterlerin aylıklara ne ölçüde yansıyacağı henüz belli değil.

TEKNİK ÇALIŞMALARIN ARALIKTA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Şimşek, hazırlıkların bütçe disiplini ve finansal istikrar gözetilerek sürdürüldüğünü belirtti. Teknik çalışmaların aralık ayında tamamlanması bekleniyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilgili kanun teklifinin yıl sonundan önce TBMM’ye sunulmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Finansman için deprem harcamalarındaki düşüş, gelecek yıl eşel mobil sisteminin devam etmemesi ihtimali ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden elde edilebilecek ek gelirler olası kaynaklar arasında değerlendiriliyor.

Ocak 2027 artışlarının kesin tutarı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ve yasal düzenlemenin Meclis sürecinin tamamlanmasıyla netleşecek.