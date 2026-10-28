Emekli maaşlarına dair yeni düzenlemenin ayrıntıları netlik kazanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2027 yılı bütçesinde emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye dair adımlar atılacağını açıklamasının ardından AKP’de yürütülen çalışmalar hızlandı.

Henüz taslak aşamasında olan çalışmada, emeklilere enflasyon farkıyla yapılacak artışın yanı sıra ek iyileştirme sağlanması üzerinde duruluyor. Değerlendirilen seçenekler arasında yaş gruplarına göre farklı oranlarda refah payı verilmesi veya seyyanen zam yapılması bulunuyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE DAHA YÜKSEK ARTIŞ SEÇENEĞİ MASADA

AKP bünyesinde yürütülen çalışmalarda, 60 veya 65 yaş sınırının esas alınabileceği ileri sürülüyor. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki emeklilere daha yüksek oranda ek artış yapılması seçeneği değerlendiriliyor.

Çalışmada, emeklilerin yaşlarının yanı sıra prim gün sayılarının da dikkate alınması gündemde. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında bölgesel değerlendirmeler yapılması ve emeklilerin durumlarının farklı kriterler üzerinden incelenmesi planlanıyor.

AKP'li yetkililer, 65 yaşın altında emekli olup çalışmaya devam edenlerin bulunduğuna dikkat çekerek, çalışma hayatında olmayan emeklilerin de gözetileceği bir model üzerinde durulduğunu ifade ediyor.

OCAK ZAMMINA EK ARTIŞ YAŞANABİLİR

Gündemdeki seçenekler arasında refah payı veya seyyanen artış bulunuyor. Söz konusu iyileştirmenin, emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak enflasyon kaynaklı artışa ek olarak uygulanması değerlendiriliyor.

Ancak düzenlemenin hangi yaş gruplarını kapsayacağı, artış miktarının ne olacağı ve hangi kriterlerin esas alınacağı henüz kesinleşmedi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN HENÜZ ÇALIŞMA YOK

Emeklilere yönelik ek zam seçenekleri gündemdeyken, kademeli emeklilik konusunda ise şu aşamada yeni bir çalışma bulunmadığı belirtiliyor.

AKP'li yetkililer, emeklilik sisteminde yapılacak değişikliklerin bütçeye getireceği yükün de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Bu kapsamda, EYT düzenlemesinin 2025 yılında bütçeye yaklaşık 1 trilyon 300 milyar liralık yük getirdiği ifade ediliyor.

Kademeli emeklilik talebine yönelik yeni bir adım atılabilmesi için mali sürdürülebilirliğin önemli bir kriter olduğu belirtiliyor.

ENFLASYON ZÜEDRİNDE ARTIŞ GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, 2027 yılı bütçesinde emeklilere yönelik iyileştirmelerin öncelikli konular arasında yer aldığını bildirdi.

Yılmaz, emeklilere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirterek, “2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın da üzerinde bir imkan sağlamayı esas alarak bu bütçeyi hazırladık” değerlendirmesnde bulundu.

Teknik çalışmaların henüz tamamlanmadığını kaydeden Yılmaz, farklı seçeneklerin değerlendirildiğini ve emeklilerin daha iyi koşullara kavuşması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

DÜZENLEME YIL SONUNA KADAR MECLİS’E GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkânların 2027 yılı bütçesinde oluşturulması için çalıştıklarını belirtmişti.

Erdoğan, gerekli yasal düzenlemenin adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, TBMM’nin takdiriyle yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini umut ettiklerini ifade etmişti.

Düzenlemenin kapsamı, zam oranları ve uygulama şartları ise teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.