Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalar şekillenmeye başladı. Temmuz ayında 23 bin 552 TL olarak belirlenen en düşük emekli aylığının, yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 25 bin 601 TL ile 26 bin 79 TL arasında değişebileceği öngörülüyor. Kesin artış oranı ise yılın son üç aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

EYLÜL ENFLASYONU ZAM HESABINI ETKİLEDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu.

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte üç aylık dönemdeki birikimli artış yaklaşık yüzde 5,57 seviyesine ulaştı.

KESİN ZAM İÇİN SON ÜÇ AY BEKLENECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin verilerin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı da kesinlik kazanacak.

Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri ise en düşük emekli aylığının ulaşabileceği seviyeye dair farklı senaryoları beraberinde getirdi. Tahminler doğrultusunda altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında gerçekleşmesi halinde maaşlarda farklı artışlar hesaplanıyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE MAAŞ HESABI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yıl sonu için yüzde 28 olarak açıkladığı enflasyon tahmini, altı aylık dönemde yüzde 8,70'lik artış hesabına karşılık geliyor. Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük beklentiye göre ise bu oran yüzde 9,04 olarak hesaplanıyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik yıl sonu enflasyon tahmini, altı aylık artışın yaklaşık yüzde 10,07 olabileceğine işaret ediyor. Anadolu Ajansı Finans anketindeki yüzde 29,66'lık beklentiye göre artış yüzde 10,11 seviyesinde hesaplanırken Finansal Kurumlar Birliğinin yüzde 30,39'luk tahmini yüzde 10,73'lük zam ihtimalini gündeme getiriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Temmuz ayında uygulanan 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı baz alınarak yapılan hesaplamalarda, farklı enflasyon tahminlerine göre ortaya çıkan tutarlar şöyle sıralanıyor:

TCMB tahmini: 25 bin 601 TL

Orta Vadeli Program: 25 bin 681 TL

Piyasa Katılımcıları Anketi: Yaklaşık 25 bin 921 TL

AA Finans anketi: 25 bin 933 TL

Finansal Kurumlar Birliği tahmini: 26 bin 79 TL

Söz konusu tutarlar, yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalardan oluşuyor. Bu nedenle rakamlar kesinleşmiş emekli maaşlarını ifade etmiyor.

TABAN AYLIK İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKEBİLİR

En düşük emekli aylığına yapılacak artışta yalnızca enflasyon oranı değil, uygulanacak yasal düzenlemeler de etkili olabilecek. Kök maaş ile en düşük aylık uygulaması arasındaki fark, emeklilerin hesaplarına yatırılacak tutarın belirlenmesinde önem taşıyor.

Ocak 2027 döneminde uygulanacak kesin zam oranı için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri beklenecek.