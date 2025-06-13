ENFLASYONU düşük açıklayıp maaş zamlarını budadığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ‘asılsız veri’ davası açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, şimdi de emeklilere verilmeyen seyyanen zam için mahkemenin yolunu tuttu. Çilesiz, 2023 yılında memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuruda bulundu. SGK’dan bir ay içinde olumlu ya da olumsuz yanıt isteyen Çilesiz, olumsuz yanıt gelmesi halinde SGK’ya dava açacağını bildirdi. Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, seyyanen zammın bugünkü karşılığının yaklaşık 20 bin lira olduğunu, ödemenin yapılması halinde en düşük emekli aylığının 35 bin liraya çıkacağını söyledi. Çilesiz, ‘emekli aylığına seyyanen zam yapılması’ istemiyle SGK’ya yaptığı yazılı başvuruda 15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'yle görevde olan memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldığını belirterek şu talepte bulundu:

FAİZİYLE ÖDEYİN

“Yasa gereği görevde olan memurlar ile emekli olan memurların ücret artışları birbirine paralel ve örtüşük gitmektedir. Sadece görevde olan memurlara seyyanen zam yapılıp memur emeklilerine verilmemesi açıkça hukuka aykırıdır. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun emredici hükmü, Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesi gereğince memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de uygulanması gerekmektedir. Başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süre dahil, emekli maaşıma 8.077 TL seyyanen zammın güncellenerek faizi ile birlikte ödenmesini talep ederiz.”

En az 20 bin TL olmalı

Davaya ilişkin bilgi veren Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, seyyanen verilen zammın her 6 ayda bir katsayı oranında artırıldığını, dolayısıyla bugün itibariyle bu tutarın 20 bin lira civarına ulaştığını söyledi. SGK’nın Çilesiz’in talebini kabul edip seyyanen zammı emekli aylığına eklemesi halinde bunun tüm emeklilere zam yolunu açacağını belirten Gündoğan, aksi durumda dava açıp haklarını mahkemede arayacaklarını söyledi. Gündoğan, seyyanen zammın mahkemece karara bağlanması halinde en düşük emekli aylığının 35 bin liranın üzerine çıkacağını belirtti.