Emekli aylığının yüksek olması yalnızca prim gününün fazla olmasına bağlı değil. Çalışma hayatında SGK’ya bildirilen prime esas kazançtan ek ödemelere, borçlanmadan emeklilik dilekçesinin verildiği tarihe kadar birçok detay aylık hesabını doğrudan etkiliyor.

İşte emekli aylığını artırabilecek 5 önemli nokta...

1. SGK’YA BİLDİRİLEN MAAŞA DİKKAT

Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre, emekli aylığının belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri çalışırken SGK’ya bildirilen prime esas kazanç. Yüksek brüt ücret üzerinden prim ödenmesi, emekli aylığı hesabına da yansıyor. Bu nedenle çalışanın gerçek ücretinin bordroda doğru şekilde gösterilmesi büyük önem taşıyor.

Sadece maaş değil, prime esas kazanca dahil edilen ek ödemelerin de eksiksiz bildirilmesi gerekiyor. Düşük kazanç üzerinden prim yatırılması, ileride bağlanacak emekli aylığını da aşağı çekebiliyor.

2. BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞMAK

Aynı dönemde birden fazla işyerinde çalışanların prime esas kazançları belirli sınırlar dahilinde birlikte değerlendirilebiliyor. Böylece SGK’ya bildirilen toplam kazanç yükselirken, bu durum emekli aylığı hesabını da etkileyebiliyor.

Burada önemli olan yalnızca prim gününün artması değil, SGK’ya bildirilen kazancın seviyesinin de yükselmesi.

3. BORÇLANMA KARARINI HESAPLAYARAK VERİN

Askerlik, doğum ve benzeri borçlanmalar emeklilik hesabında önemli bir yere sahip. Fakat borçlanmanın aylığa etkisi herkes için aynı olmuyor.

Borçlanmanın hangi döneme hizmet ettiği, kişinin üç farklı dönemdeki prim günleri ve primlerin hangi kazanç üzerinden yatırıldığı emekli aylığına yansımayı değiştirebiliyor. Bu nedenle yalnızca gün kazanmak amacıyla yapılan borçlanmanın aylığı ne kadar değiştireceği ayrıca hesaplanmalı.

4. ÜÇ DÖNEMİN HESABI MAAŞI DEĞİŞTİRİYOR

Emekli aylığı hesabında çalışma hayatının tamamı aynı yöntemle değerlendirilmiyor. Farklı dönemlerde uygulanan aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle hangi dönemde ne kadar prim ödendiği önem taşıyor.

Bu nedenle daha fazla prim gününe sahip olmak her zaman daha yüksek emekli aylığı anlamına gelmiyor. Primlerin hangi kazanç üzerinden ve hangi dönemde ödendiği de hesabın sonucunu belirliyor.

5. EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİN TARİHİ ÖNEMLİ

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih de aylık açısından kritik olabiliyor. Yıl sonu ile yeni yıl arasında emekli aylığı hesabında kullanılan güncelleme ve zam oranları değişebildiğinden, başvuru zamanlaması önem kazanıyor.

2026'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 zam yapıldı. Böylece yıl sonuna kadar emekli olacakların aylıklarına toplam yüzde 32,11 oranında artış yansımış olacak.

2027'de emeklilik dilekçesi verenlerin hesabında ise 2026 yılına ilişkin enflasyonun tamamı ile ekonomik büyümenin yüzde 30'u dikkate alınacak. OVP'deki yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu enflasyon ve yüzde 3,3'lük büyüme tahminine göre güncelleme katsayısının yaklaşık yüzde 29,39 olması bekleniyor.

Bu nedenle emeklilik dilekçesinin yıl bitmeden mi yoksa yeni yılda mı verileceği konusunda emekli zamları ile güncelleme katsayısının karşılaştırılması gerekiyor. Bunun yanında bir süre daha çalışmanın sağlayacağı gelir ve bekleme süresinde alınabilecek aylıklar da hesaba katılmalı.