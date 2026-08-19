Hindistan’ın Bihar eyaletinde emekli maaşını ve oğlunun engelli aylığını çekmek için bankamatiğe giden 82 yaşındaki bir vatandaş, hesap bakiyesini kontrol ettiğinde sıra dışı bir durumla karşılaştı.

Yapılan işlem sonrası ekranda kendi hesabında yaklaşık 68,5 milyon euro (yaklaşık 3 milyar 800 milyon lira) olduğunu gören yaşlı adam, oğlunun hesabını da kontrol etti. Benzer bir anormallik nedeniyle oğlunun hesabında da yüklü miktarda bakiye görüntülendi. İki hesabın ekrandaki toplam bakiyesi 135 milyon euroyu (yaklaşık 7 milyar 500 bin lirayı) aştı.

Durumu fark eden bakiye sahibi, kaynağının araştırılması amacıyla konuyu yetkililere bildirdi. Ekranda görünen devasa miktarlar, birkaç dakika sonra kendiliğinden silindi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Uzmanlar, tarafından yapılan ilk incelemelerde, söz konusu meblağların hesaplara fiilen aktarılmadığı, durumun ATM ekranındaki teknik bir sistem arızasından kaynaklandığı tespit edildi.

Aynı şehirde farklı mahallelerdeki ATM'leri kullanan başka müşterilerin de benzer ekran hatalarıyla karşılaştığı öğrenildi. Hindistan Merkez Bankası, bazı makinelerde teknik arıza yaşandığını doğrulayarak olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.