Emekli maaşının artırılması mümkün mü sorusu, özellikle EYT düzenlemesi ile birlikte pek çok kişinin gündeminde. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarını yükseltmenin mümkün olduğunu belirterek bunu sağlamanın yollarını adım adım açıkladı. Yılmaz, "Emekli maaşınızı artırmanın yolu, doğru prim ödeme ve ek gelirlerin sigortaya dahil edilmesiyle başlar" dedi.

Emekli maaşınız, birden fazla faktöre bağlı olarak hesaplanır. Bu faktörler arasında sigorta primine esas kazanç (brüt maaş), sigorta prim gün sayısı, emeklilik yaşı ve aylık bağlanma oranları öne çıkar.

Yılmaz, emekli maaşının hesaplanmasında kullanılan bu temel unsurların doğru şekilde yönetilmesinin maaşınızı artırabileceğini vurguladı.

EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Emin Yılmaz, emekli maaşını artırmak için aşağıdaki adımlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor:

- Primlerin gerçek maaş üzerinden ödenmesi

İşverenlerin düşük maaş göstermek için yaptığı uygulamalar, emekli maaşını ciddi şekilde olumsuz etkiler. Primlerinizin gerçek maaş üzerinden yatırılması, emekli maaşınızın daha yüksek olmasını sağlar.

- Elden ödeme yerine banka üzerinden maaş yatırılması

Maaş ödemelerinin elden yapılması, sigorta primlerinin düşük gösterilmesine neden olabilir. Banka üzerinden yapılan ödemeler, bu durumu engelleyerek emekli maaşınıza katkı sağlar.

- Ek gelirlerin sigortaya dahil edilmesi

İkramiye, kira yardımı gibi ek gelirler, sigorta primine dahil edilirse, maaşınızı artırabilir. Bu tür gelirlerin sigorta ödemelerine eklenmesi büyük fark yaratabilir.

- Bağ-Kur ve çift sigorta durumu

Esnaf ya da şirket ortağıysanız, Bağ-Kur statüsündesiniz demektir. Ancak, aynı anda sigortalı olarak başka bir işte çalışıyorsanız, bu durum çift sigorta primi ödemeye neden olabilir. Çift sigorta ödeme imkanı, emekli maaşınızı artırabilir.

- Birden fazla iş yerinde çalışmak

Aynı anda birden fazla iş yerinde çalışmak, sigorta prim ödemelerinin artmasını sağlar. Bu da emekli maaşınızı olumlu şekilde etkiler.

- Borçlanma yöntemleri

Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması gibi yöntemlerle prim gün sayınızı artırabilirsiniz. Borçlanmalar, yüksek kazanç üzerinden yapıldığında emekli maaşınızı önemli ölçüde yükseltebilir.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN PLANLI HAREKET EDİN

Emekli maaşınızı artırmanın en önemli yolu, çalışma hayatınız boyunca düzenli ve planlı hareket etmektir. Primlerinizi yüksek kazanç üzerinden yatırmak, ek gelirlerinizi sigortaya dahil etmek ve borçlanma yöntemlerini doğru kullanmak, maaşınızı yükseltmek için kritik adımlar arasında yer alır.

Emin Yılmaz TGRT haber'de yapmış olduğu bu açıklamaların sonunda, "Emekli maaşını artırmak için doğru stratejilerle hareket etmek önemli. Bu adımlar, emekli olduğunuzda alacağınız maaşınızı etkileyebilir ve yaşam standardınızı yükseltebilir" dedi.

Sonuç olarak, emekli maaşınızı artırmak için doğru planlama, primlerinizi doğru yatırma ve ek gelirlerinizi sigortaya dahil etme gibi adımları atarak, daha yüksek bir maaş alabilirsiniz.