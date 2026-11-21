Milyonlarca emeklinin gelirini artırmaya yönelik yeni maaş düzenlemesinde çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsaması planlanan düzenlemede refah payı ve seyyanen zam seçenekleri değerlendiriliyor.

Ancak tüm emeklilere eşit zam yapılması yerine, maaş miktarına göre kademeli artış modelinin uygulanması öne çıkıyor.

Böylece düşük maaş alan emeklilere daha yüksek oranda iyileştirme yapılması hedefleniyor.

40 BİN LİRANIN ALTINDA MAAŞ ALANLARA EK ZAM

Yeni düzenlemede öncelik, aylık geliri 40 bin liranın altında kalan emeklilere verilecek.

Yaklaşık 12 milyon 240 bin kişiyi ilgilendiren formülde, enflasyon farkına ek olarak 5 bin liraya kadar zam yapılması seçeneği masada bulunuyor.

Artış miktarının belirlenmesinde prim ödeme gün sayısı ve çalışma süresinin de dikkate alınması değerlendiriliyor.

Emeklilerin yaklaşık yüzde 90'ının 50 bin lira ve altında, yüzde 80'inin ise 40 bin lira ve altında aylık aldığı belirtiliyor.

Bu nedenle düzenlemenin geniş bir emekli kitlesine ulaşması amaçlanıyor.

PRİM GÜNÜ VE YAŞ KRİTERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Maaş artışında yalnızca mevcut gelir düzeyinin değil, emeklilerin çalışma hayatı boyunca ödediği primlerin de hesaba katılması planlanıyor.

Daha yüksek prim ödeyen emekliler ile düşük prim üzerinden emekli olanlar arasındaki maaş farkının korunması hedefleniyor.

Öte yandan 65 yaş üzerindeki emeklilere yönelik ilave destek seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor.

KÖK AYLIK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Yeni Şafak'ın haberine göre, düzenlemenin bir diğer önemli başlığı ise kök aylıklar olacak.

Kök maaşı nedeniyle en düşük emekli aylığı seviyesinde ödeme alan yaklaşık 5,1 milyon kişinin sayısının daha fazla artmaması için alternatif modeller üzerinde çalışılıyor.

Bu kapsamda düşük aylıkların yükseltilmesinin yanı sıra prim ve çalışma süresine bağlı maaş farklılıklarının korunması da hedefleniyor.

Böylece en düşük emekli aylığına yapılan tamamlamaların yaygınlaşmasının önüne geçilmesi ve prim esaslı maaş sistemindeki dengenin korunması amaçlanıyor.