Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR kapsamında emekli olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir kolaylığı paylaştı.

Emekli maaşlarında zaman zaman yaşanan ve merak konusu olan kesintilerin gerekçeleri, artık e-Devlet kapısı üzerinden şeffaf bir şekilde sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, kuruma gitmeye gerek kalmadan maaşlarındaki eksikliğin nedenini anında öğrenebilecek.

GEÇMİŞE DÖNÜK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SGK’nın yaptığı bilgilendirmeye göre, emekliler maaşlarındaki ilaç katılım payı, muayene ücreti, icra veya diğer yasal kesintilerin detaylarına e-Devlet’teki "Emekli Aylığı Kesintileri" hizmeti sayesinde rahatça ulaşabiliyor.

Sistem üzerinden sadece güncel ayı değil, geçmiş ayları incelemek de mümkün. Bunun için sistemde yer alan "Yeni sorgu" butonunu kullanmak ve merak edilen ilgili ayı seçmek yeterli oluyor. Böylece emekliler, hangi ayda ne kadar ve neden kesinti yapıldığını geriye dönük olarak takip edebiliyor.

Emekliler, bağlı bulundukları sigorta koluna göre resmi e-Devlet bağlantılarını kullanarak kesinti ekranına doğrudan ulaşabilirler.

Sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.