2027 yılında emekli maaşlarında yapılması planlanan iyileştirmeler için yılbaşından önceki dönem işaret edildi.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte toplamda yaklaşık 17 milyon kişiyi etkilemesi öngörülen düzenlemede dört temel formül öne çıkıyor.

Yeni çalışmanın yalnızca 13-14 milyon emekliyi değil, 3-4 milyon dul ve yetim aylığı alan vatandaşı da içine alması planlanıyor.

Hazırlıklarda yaş, prim gün sayısı ve hakkaniyet kriterlerinin temel alınması değerlendiriliyor.

1. Formül: En Düşük Emekli Aylığında Yeni Seviye

Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının enflasyon farkıyla yeniden hesaplanması gündemde.

Yaklaşık yüzde 10'luk enflasyon artışı senaryosuna göre taban maaşın 25 bin 907 TL (yuvarlak hesapla 26 bin TL) seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Enflasyon farkına ek olarak refah payı veya seyyanen artış uygulanması durumunda ise en düşük aylığın 30 bin ila 35 bin TL bandına yükselmesi seçenekler arasında bulunuyor.

2. Formül: Yüzde 10-15 Oranında Refah Payı

İkinci seçenek olarak SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin tamamını kapsayacak bir refah payı modeli üzerinde duruluyor. Enflasyon artışına ilave edilecek 10 ila 15 puanlık refah payı ile toplam maaş artış oranının yüzde 20 ile yüzde 30 aralığına ulaşabileceği hesaplanıyor.

3. Formül: Prim Gün Sayısına Göre Seyyanen Ödeme

Üçüncü formülde, ödenen prim gün sayısına endeksli kademeli bir seyyanen ödeme sistemi yer alıyor. Bu modele göre:

1.800 günle malulen emekli olanlardan 9 bin gün ve üzeri prim ödeyenlere kadar farklı kademeler oluşturulabilecek.

Çalışma süresi ve prim miktarı fazla olan emeklilere daha yüksek ödeme yapılmak üzere, seyyanen artış tutarının 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişebileceği değerlendiriliyor.

4. Formül: İleri Yaştaki Emeklilere İlave Destek

Dördüncü senaryoda yaş kriteri dikkate alınıyor. Prim gün sayıları eşit olan emekliler arasında yaş farkının gözetilmesi ve özellikle 60 veya 65 yaş üzerindeki emeklilere ilave destek ödemesi yapılması masadaki seçenekler arasında yer alıyor.

TAKVİM VE BÜTÇE MALİYETİ

Düzenlemenin yılbaşından önce tamamlanarak mevcut maaşlara yansıtılması, ardından ocak ayında enflasyon farkının uygulanması ihtimali değerlendiriliyor. Merkez Bankasının yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmini doğrultusunda, mevcut hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10, memur emeklileri için yüzde 8 civarında enflasyon artışı öngörülüyor.

Yapılacak düzenlemenin bütçeye maliyetinin yaklaşık 1,1 trilyon TL (yaklaşık 20 milyar dolar) seviyesinde olacağı hesaplanıyor. 2027 bütçesinde Sosyal Güvenlik için ayrılan ödeneğin bir önceki döneme kıyasla yüzde 60'ın üzerinde artırılması da bu hazırlıklarla ilişkilendiriliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ VE KADEMELİ EMEKLİLİK DURUMU

Geçen yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyelerinin yeni dönemde 5 bin TL veya daha yüksek bir tutara çıkarılması değerlendiriliyor.

Yasal düzenleme gerektiren ikramiye artışının şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor. Öte yandan, 1999 sonrası sigortalı olanların talep ettiği kademeli emeklilik konusunda ise halihazırda yürütülen teknik bir çalışma veya açıklanmış bir düzenleme bulunmuyor.

Not: Haberde yer alan 30-35 bin TL taban maaş, yüzde 10-15 refah payı, 5-10 bin TL seyyanen ödeme ve 5 bin TL bayram ikramiyesi rakamları kesinleşmiş kararlar olmayıp gündemdeki olası senaryoları yansıtmaktadır.