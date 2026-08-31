Emeklilerin Ocak 2027’de alacağı maaş artışı için hesaplamalar, Merkez Bankası’nın güncel enflasyon tahminleri üzerinden önümüze çıktı. Yıl sonu enflasyon beklentilerindeki farklılıklar, üç ayrı zam senaryosunun ortaya çıkmasına neden oldu.

EN DÜŞÜK MAAŞA 26 BİN TL SİNIRI

TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak güncellemesi, Ocak’da uygulanacak kesin zammın da yeniden şekillendiğine işaret ediyor. Bu senaryoda, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor. Bu oranın geçerli olması durumunda, hâzırda 23 bin 552 TL olan en düşüK emekli maaşı 25 bin 601 TL’ye yükselir.

Piyasa katılımcılarının daha yüksek beklentisi ise ikinci senaryoyu oluşturuyor. Yataycıların yüzde 29,43’lık yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 9,92 olarak hesaplanır. Bu durumda en düşüK emekli maaşı 25 bin 888 TL olur.

Üçüncü senaryo, Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Üniversitesi’nin ortak hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi’nden geliyor. Bu raporda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,32 olarak öne çıkıyor. Bu tahminin doğru çıkması hâlinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 olur ve en düşüK maaş 26 bin 65 TL’ye ulaşır.

Ocak’da uygulanacak kesin zammın belirlenebilmesi için TÜİK’un yayımlayacağı enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor. Temmuzda yüzde 1,78 artan TÜFE’nin, Eylül’de açıklanacak ağustos verileriyle birlikte yılın ikinci yarısının toplamını oluşturacak. İlk yılda yüzde 12,19, ikinci yılda yüzde 17,76 olmak üzere toplam yüzde 31,9 zam alan emekliler, bu yeni hesaplamanın sonucunu bekliyor.