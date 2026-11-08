2027 Ocak döneminde en düşük emekli aylığının 30 bin TL'ye yükselmesi, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un değerlendirdiği zam senaryoları arasında yer aldı. Ancak refah payının oranı, düzenlemenin kapsamı ve en düşük aylığın ulaşacağı tutar henüz kesinleşmiş değil.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik refah düzenlemesi üzerinde uzun süredir çalışıldığını ve düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını belirtmişti.
30 BİN TL HESABI NASIL YAPILIYOR?
Erdursun'un paylaştığı hesaplamada, en düşük emekli aylığının 2026 yılı başında 20 bin TL seviyesinde olduğu, sonraki düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükseldiği belirtildi.
Erdursun'un değerlendirmesine göre mevcut zam hesabı, en düşük aylığı önce 26 bin TL seviyesine yaklaştırabilir. Refah payı veya ek bir düzenlemeyle bu tutarın daha yukarı taşınması ve 30 bin TL'ye ulaşması ise değerlendirilen ihtimaller arasında bulunuyor.
Günün Trend Haberleri
Yüzde 50 artış da kesinleşmiş bir karar değil. Erdursun, yıllık enflasyonun yüzde 30,5 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli aylığında yüzde 50'lik artışın ekonomi yönetiminin gündeme getirebileceği senaryolardan biri olduğunu değerlendiriyor.
EŞİT SEYYANEN ZAM İHTİMALİ DÜŞÜK
Erdursun, bütün emeklilere aynı tutarda seyyanen artış uygulanması ihtimalini düşük görüyor. Değerlendirmesinde, tek tip zam yerine prim gün sayısı, ödenen prim miktarı ve çalışma geçmişi gibi kriterlerin dikkate alınabileceği kademeli bir formül üzerinde duruluyor.
Sosyal medyada dile getirilen tüm emeklilere 15 bin TL sabit zam yapılacağı iddiası da kesinleşmiş bir düzenlemeye dayanmıyor; kaynakta bu iddiaya ihtiyatlı yaklaşılıyor.
Ocak zammının kesin oranı, ilgili dönemin enflasyon verilerinin açıklanması ve düzenlemelerin netleşmesiyle belli olacak. Refah payı, taban aylık ve seyyanen artış konusunda alınacak kararlar, maaşlara yansıyacak nihai tutarları belirleyecek.
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