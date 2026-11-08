Erdursun'un değerlendirmesine göre mevcut zam hesabı, en düşük aylığı önce 26 bin TL seviyesine yaklaştırabilir. Refah payı veya ek bir düzenlemeyle bu tutarın daha yukarı taşınması ve 30 bin TL'ye ulaşması ise değerlendirilen ihtimaller arasında bulunuyor.