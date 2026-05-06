Temmuz ayı yaklaşırken emekliler için hem bayram ikramiyesi heyecanı hem de yeni maaş hesaplamaları hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre emekli zammının %14,64'lük kısmı kesinleşti.

%14,64 ŞİMDİDEN GARANTİ ALTINDA

Yılın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon verileri (Ocak %4.84, Şubat %2.96, Mart %1.94 ve Nisan %4.18), SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %14,64’lük bir artışı garantiledi. Bu rakam, Temmuz ayında yapılacak zammın temelini oluşturuyor.

6 AYLIK TOPLAM ENFLASYON FARKI BEKLENTİSİ %18,5

Sabah'ta yer alan habere göre, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nden çıkan sonuçlar, zam oranının daha da yükseleceğini gösteriyor. Ekonomistlerin Mayıs (%1.82) ve Haziran (%1.52) ayı tahminleri gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon farkı %18,5 seviyesine ulaşacak.

TAHMİNİ MAAŞ TABLOSU (%18,50 ZAMMA GÖRE)

20.000 TL alan emekli: 23.700 TL

25.000 TL alan emekli: 29.625 TL

30.000 TL alan emekli: 35.550 TL

KÖK MAAŞ VE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ

Temmuz ayındaki artış sadece kök maaşları değil, aynı zamanda ek ödemeleri de etkileyecek.

Hükümetin gündemindeki en önemli başlıklardan biri ise en düşük emekli maaşı (taban aylık) revizesi.

6 aylık enflasyon oranı netleştiğinde, Meclis düzenlemesiyle taban aylığın da bu oranlara paralel olarak yukarı çekilmesi bekleniyor.

KESİN RAKAM İÇİN KRİTİK TARİH 3 TEMMUZ

Emeklilerin alacağı net zam oranı ve yeni maaş listesi, 3 Temmuz tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisiyle resmiyet kazanacak. Bu tarihten sonra yapılacak yasal düzenlemelerle birlikte yeni maaşlar hesaplara yatırılmaya başlanacak.