Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberlere çevrilmişken, kulislerde gelir adaletsizliğini gidermeyi amaçlayan kademeli bir destek paketinin hazırlıkları konuşuluyor.

Hazırlanan taslakta, çalışma hayatında aktif olarak yer alan emekliler ile yalnızca emekli maaşına bağımlı olan kesimin ayrıştırılması ve ilave desteklerin öncelikli olarak çalışmayan dar gelirli hanelere yönlendirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında verdiği mesajlarla hareketlenen süreç, iktidar kanadında yeni bir yasal çerçeveye dönüştürülüyor. Erdoğan, konuya ilişkin yol haritasını özetlerken 2027 bütçesinde emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik kaynak oluşturduklarını ve yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulamıştı.

Söz konusu açıklamaların hemen ardından gözler teknik ayrıntılara çevrildi. AKP kurmaylarının aktardığı kulis bilgileri, yapılacak iyileştirmelerin tabana nasıl yayılacağına ve hangi kriterlerin baz alınacağına dair ilk somut çerçeveyi netleştirmeye başladı.

65 YAŞ ÜSTÜNE İLAVE KAYNAK

Paketin merkezinde, aktif iş gücüne katılım imkanı azalan ileri yaştaki emeklilerin korunması fikri yatıyor. Üst düzey bir parti yetkilisinin paylaştığı bilgilere göre, planlanan ilave iyileştirmelerde yaş faktörü temel eşiklerden biri olarak masada duruyor. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara daha yüksek oranlı bir destek sağlanması formülü ağırlık kazanmış durumda.

AKP kaynakları, yaş sınırının belirlenmesinde emeklilerin çalışma hayatında kalabilme durumunun dikkate alındığını belirtiyor. Yetkililer, fiilen çalışamayacak durumdaki ileri yaştaki kesimin önceliklendirilmesi amacıyla 65 yaş sınırını öne çıkarırken, etki analizlerine bağlı olarak bu sınırın 60 yaşa çekilmesi ihtimalinin de dışlanmadığını ifade ediyor.

GELİR, EV SAHİPLİĞİ VE HANE BÜTÇESİ MERCEK ALTINDA

Yeni modelin yalnızca yaşa endeksli kalmayacağı, sosyal devlet ilkesi doğrultusunda kapsamlı bir gelir taramasına dayanacağı belirtiliyor.

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, destek dağılımında emeklilerin sosyoekonomik profili çok yönlü incelenecek.

Bu kapsamda;

Emeklinin fiilen kayıtlı veya kayıtsız bir işte çalışıp çalışmadığı,

Kendisine ait bir konutunun bulunup bulunmadığı,

Maaş haricinde ek bir kira, faiz ya da ticari getirisinin olup olmadığı,

Doğrudan hane içine giren toplam gelir düzeyi

masadaki temel ölçütler arasında yer alacak.

UYGULAMA ÇERÇEVESİ YIL SONUNA KADAR NETLEŞECEK

Söz konusu parametrelerle birlikte dar gelirli ve tek maaşla geçinen hanelerin ayrıştırılması hedeflense de sistemin teknik mekanizması üzerinde çalışmalar sürüyor.

Kriterlerin pratikte nasıl işletileceği, emeklilerin hangi gelir ve yaş gruplarına tabi tutulacağı ile hak sahipliği tespit süreçlerinin hangi bürokratik esaslara göre yürütüleceği, teknik heyetlerin hazırlayacağı raporların ardından nihai şeklini alacak. Düzenlemenin takvim doğrultusunda Meclis gündemine taşınması bekleniyor.