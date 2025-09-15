Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yıl sonu enflasyon hedefi %29–%30 aralığında belirlendi. Bu oran, Ocak 2026’da yapılacak maaş düzenlemelerini de doğrudan etkileyecek.

SGK uzmanı Özgür Erdursun’un Dünya Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, özellikle emekli, memur ve asgari ücretli maaşlarında resmi artış oranları netleşmeye başladı.

SSK VE BA Ğ -KUR EMEKL İ LER İ İ Ç İ N SENARYO

2025’in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri %16,67 oranında zam almıştı. Yıl sonu enflasyonunun %30 olarak gerçekleşmesi halinde, Ocak 2026’da bu kesime yaklaşık %12 enflasyon farkı yansıyacak.

Beklenen artışla birlikte:

En düşük emekli aylığı 16.881 TL’den 18.910 TL’ye yükselecek.

-20.000 TL maaş 22.400 TL’ye,

-25.000 TL maaş 28.000 TL’ye,

-30.000 TL maaş 33.600 TL’ye,

-40.000 TL maaş 44.800 TL’ye,

-50.000 TL maaş ise 56.000 TL’ye çıkacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKL İ LER İ NDE ARTI Ş

Memurlar için toplu sözleşme zammı %11 olarak öngörülüyor. Buna enflasyon farkı eklendiğinde Ocak 2026’da %18,5’lik zam yapılacak. Ayrıca tüm memur ve memur emeklilerine 1.000 TL seyyanen artış da maaşlara yansıyacak.

ASGAR İ Ü CRETTE BEKLENT İ

Asgari ücret için öngörülen artış %20 civarında. Bu durumda yeni asgari ücretin 26.500 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Uluslararası kuruluşların tahminleri de 26–27 bin TL aralığında yoğunlaşıyor.

VATANDA Ş IN ALIM G Ü C Ü NE OLACAK?

Her ne kadar OVP verileri resmi zam oranlarını ortaya koysa da, Türkiye’deki barınma, gıda, eğitim ve sağlık gibi temel harcamalardaki artışlar dikkate alındığında bu oranların alım gücünü korumakta yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

Özgür Erdursun’a göre %12–%20 arasındaki maaş artışları, hayat pahalılığı karşısında vatandaşın geçim sıkıntısını artıracak.

“ OLMASI GEREKEN DAHA Y Ü KSEK ARTI Ş ”

Erdursun yazısında, hükümetin sadece OVP hedeflerine bağlı kalmadan, Türkiye’nin gerçek yaşam koşullarını dikkate alarak daha yüksek oranlarda zam yapması gerektiğini vurguladı.

“Bizim öngörümüz resmi rakamlar çerçevesinde şekillendi. Ancak olması gereken, bu oranların çok üzerinde, vatandaşın gerçek yaşam koşullarını karşılayacak iyileştirmelerdir” dedi.