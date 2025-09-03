Memur ve emekliler gözlerini Ocak zammına çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler, maaşlarda yapılacak artışın temelini oluşturuyor. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 olarak kaydedildi. Temmuz ayında ise bu oran yüzde 2,06 seviyesindeydi.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI

Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 oranında zam alacak. Ancak bu oranların üzerine enflasyon farkı da eklenecek. Böylece maaş artışları daha yüksek olacak.

İKİ AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN BELLİ OLDU

TÜİK’in açıkladığı Temmuz ve Ağustos enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekliler toplamda yüzde 10,09 oranında zammı şimdiden hak etmiş görünüyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise iki aylık zam oranı yüzde 4,14 olarak hesaplandı. Bu rakamlar, kesinleşmiş olmasa da maaş zammının güçlü bir ön göstergesi niteliğinde.

KESİN ZAM İÇİN YIL SONU BEKLENECEK

Şu anki oranlar iki aylık enflasyona göre hesaplandığı için kesin tabloyu yansıtmıyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında net zam oranı ortaya çıkacak. Bu nedenle milyonlarca emekli ve memurun gözü yıl sonu verilerinde olacak.

MAAŞ ARTIŞLARI NETLEŞİYOR

Hem toplu sözleşme hem de enflasyon farkı dikkate alındığında, memur ve emekliler Ocak ayında kayda değer bir zam alacak. Şimdilik veriler umut verici görünüyor ancak kesin rakamlar yıl sonunda belli olacak.