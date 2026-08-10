İstanbul Sarıyer’e bağlı Bahçeköy Kemer Mahallesi’nde dün saat 18.00 sıralarında acı bir olay meydana geldi. 75 yaşındaki emekli öğretmen Müjgan Erdem, evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Erdem'in cenazesi, polis ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TEMİZLİK YAPARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ İHTİMALİ Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu. Erdem'in olaydan yaklaşık 1 saat önce evinde temizlik yaptığı, halı çırptığı ve olay anında evde yalnız olduğu öğrenildi. Talihsiz öğretmenin cam silerken dengesini kaybederek düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Müjgan Erdem'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Erdem'in naaşı, ikindi namazına müteakip Sarıyer Nuray Artam Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.