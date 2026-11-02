Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından kapsam dışında kalarak akranlarından 17 ile 24 yıl daha geç emekli olmak zorunda kalan çalışanların gözü TBMM'ye çevrildi.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş’ın aktardığı son gelişmeye göre, "Emeklilikte Kademe" bekleyen yurttaşların mağduriyetini gidermek amacıyla hazırlanan yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

BİR GÜNLÜK FARKLA UZAYAN EMEKLİLİK SÜRESİNE SON

2023 yılında yürürlüğe giren EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlilerin emeklilik yolunu açarken, bu tarihten sadece birkaç gün veya ay sonra işe girenler için emeklilik süresini onlarca yıl uzatmıştı.

Muhalefet tarafından Meclis'e taşınan yasa teklifi, sistemde oluşan bu uçurumu kapatmayı amaçlıyor. Tasarının gerekçesinde, ileri yaşta iş bulma zorluğu çeken vatandaşların yaşadığı gelir kaybına dikkat çekilerek, emekliliğin yıllarca ödenen primlerin anayasal karşılığı olduğu vurgulandı.

ÜÇ MADDELİK YENİ EMEKLİLİK FORMÜLÜ

Karmaşık prosedürlerden uzak tutulan ve doğrudan çözüme odaklanan teklif, üç temel maddeden oluşuyor:

Yaş Şartına İstisna: 5510 sayılı Kanun'a eklenecek geçici maddeyle, 8 Eylül 1999 sonrasında ilk defa sigortalı olanlar (SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Emekli Sandığı) kapsama alınıyor. Prim gün sayısını ve hizmet süresini eksiksiz tamamlayan vatandaşlar, yaş sınırını beklemeden yazılı başvuru ile emekli aylığına hak kazanabilecek.

Hemen Yürürlük: Bekleyecek sabrı kalmayan yüz binlerce çalışan için kanunun onaylanıp Resmî Gazete'de yayımlandığı gün itibarıyla derhal yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Uygulama Güvencesi: Kanunun yürütülmesinden doğrudan Cumhurbaşkanı sorumlu tutularak uygulamanın en üst düzeyde güvence altına alınması hedefleniyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş, toplumun zedelenen adalet duygusunu onarmak için bu tasarının kritik bir adım olduğunu belirterek, düzenlemenin SGK’nın mali dengelerini de gözeten adil bir kademelendirme sistemiyle bir an önce yasalaşması gerektiğinin altını çizdi. Gözler şimdi, milyonların kaderini belirleyecek olan Meclis mesaisinde.