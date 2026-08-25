İtalya’nın Cenova şehrinde yaşayan 75 yaşındaki bir adam, yıllardır devletin düşük gelirli vatandaşlara sağladığı yetersiz sosyal yardım ödeneğiyle yaşam mücadelesi veriyordu. Geçmişte yeterince prim ödemediğine ve "gerçek bir emekli maaşını" hak etmediğine inanan yaşlı adam, bu kaderine çoktan razı olmuştu. Ta ki haklarını sorgulamaya karar verene kadar...

ESKİ BELGELERDEN ÇIKAN BÜYÜK SÜRPRIZ

Çalışma hayatı boyunca hak ettiği emekli maaşını alıp alamayacağını öğrenmek isteyen Cenovalı adam, işçilerin sosyal haklarını savunan İtalyan kurumu Patronato Inca CGIL’e başvurdu. Uzmanların geçmişe dönük kariyer kayıtlarını detaylıca incelemesiyle şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı.

Adamın mesleki geçmişinde, özellikle de denizci olarak çalıştığı döneme ait primlerin sisteme yanlış kaydedildiği veya tamamen görmezden gelindiği anlaşıldı. Kariyer haritası yeniden çıkarıldığında tablosu tamamen değişti.

YAKLAŞIK 6 MİLYON GERİYE DÖNÜK ÖDEME ALDI

Ayda sadece kısıtlı bir sosyal yardıma muhtaç olmadığını, aslında aylık 1.400 € (78.481 TL) emekli maaşı hakkı bulunduğu belirlendi. Yıllardır ödenmeyen maaşların birikmesi sonucu yetkililer, yaşlı adama yaklaşık 106.000 € (5.946.814 TL) tutarında geriye dönük toplu ödeme yapılacağını açıkladı.

GÖZDEN KAÇAN DETAYLAR GELECEĞİNİZİ ÇALABİLİR

Uzmanlar; kısa süreli sözleşmeler, yurt dışı çalışmaları, denizcilik gibi özel statülü meslekler veya birden fazla emeklilik fonuna bağlı çalışmanın sistemde kayıplara yol açabildiğini vurguluyor. Emeklilik hakkı her zaman otomatik olarak devreye girmediği için çalışanların kariyer özetlerini düzenli kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE’DE DE BİNLERCE KİŞİ HAK KAYBI YAŞIYOR

İtalya'daki unutulmuş emeklilik serveti gözleri Türkiye'ye çevirdi. SGK uzmanları, Türkiye’de de eksik prim, hatalı kayıt veya yapılmayan başvurular nedeniyle binlerce kişinin hak kaybı yaşadığı konusunda uyarıyor.

DİLEKÇE VEREN BİRİKMİŞ PARASINI ALIYOR

SGK, emeklilik şartları oluşsa bile otomatik ödeme yapmıyor; başvuru şartı arıyor. Bilinmeyen eksik günler, yanlış maaş katsayıları veya gözden kaçan yıpranma payları sonradan tespit edildiğinde, biriken maaşlar vatandaşlara toplu olarak ödeniyor. Hak kaybı yaşamamak için e-Devlet’ten SGK Hizmet Dökümünüzü kontrol etmeniz, eksiklik durumunda ise SGK'ya dilekçe ile başvurmanız yeterli.