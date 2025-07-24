Yalova, İstanbul’a feribot ve kara yolu ile kısa sürede ulaşılabilen konumuyla dikkat çekti. Büyük şehre olan bu yakınlık, hem şehirle bağlarını koparmak istemeyen emeklilere avantaj sundu hem de ihtiyaç duyduklarında İstanbul’un imkanlarından faydalanmalarını sağladı. Ancak Yalova’ya dönüşlerinde onları karşılayan sakin ve huzurlu atmosfer, şehir stresinden uzaklaşmalarına yardımcı oldu.

DOĞAL KAYNAKLARI VE TEMİZ HAVASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yalova, termal kaynakları, yemyeşil doğası, deniz kıyısı ve temiz havasıyla da emeklilerin ilgisini çekti. Sağlıklı bir yaşam arayışında olan çok sayıda emekli, burada doğa yürüyüşlerine katıldı, termal tesislerde zaman geçirdi ve sakin bir çevrede yaşamayı tercih etti. Şehrin düşük tempolu yaşamı, emeklilere stres düzeyi düşük bir yaşam alanı sundu.

YAŞAM MALİYETİ DÜŞÜK, SOSYAL İMKANLAR GENİŞ

İstanbul’a kıyasla daha düşük yaşam maliyetleri sunan Yalova’da konut fiyatlarının daha uygun olduğu belirtildi. Günlük harcamaların da daha ulaşılabilir olması, emekli maaşı ile geçinen vatandaşlar için Yalova’yı cazip hale getirdi. Aynı zamanda kentteki sosyal alanlar, çay bahçeleri, emekli dernekleri ve kültürel etkinlikler, emeklilerin aktif bir sosyal hayat sürdürebilmelerine olanak sağladı.

Yalova’nın sakin yapısı ve düşük suç oranı, güvenli bir emeklilik hayatı için tercih sebeplerinden biri oldu. Ayrıca kentteki komşuluk ilişkilerinin sıcak ve samimi olması, yeni taşınan emeklilerin aidiyet duygusu geliştirmelerini kolaylaştırdı. Bu özellikleriyle Yalova, emekliler için huzurlu ve sürdürülebilir bir yaşam alanı haline geldi.