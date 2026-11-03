Türkiye genelinde emeklilik dönemini daha sakin ve izole bir lokasyonda geçirmek isteyenlerin sahil ilçelerine yönelik göç hareketi hız kazandı. Büyükşehirlerin getirdiği metropol yorgunluğundan, yüksek kira ve günlük harcama maliyetlerinden uzaklaşmayı hedefleyen kitle, denize kıyısı olan ve temel ihtiyaçların kolay karşılanabildiği üç ana merkeze yöneliyor.

Tatil beldesi kimliğinin ötesinde dört mevsim yaşam imkânı sunan İzmir, Bursa ve Düzce'nin bu ilçeleri, emeklilerin kalıcı yerleşim planlarında ilk sıralara yerleşti.