TÜİK'in 2024 yılı sonu verilerine göre, en çok göç alan şehirler belli oldu. Artan iş imkanları, eğitim olanakları ve yaşam standartları nedeniyle bazı şehirler hızla büyürken, bazıları ise göç vermeye devam ediyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'in dahil edilmediği listede, Türkiye'nin en fazla göç alan şehirleri sıralandı.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK GÖÇ ALAN ŞEHİRLERİ
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Antalya – Turizm ve hizmet sektöründeki yoğun istihdam dikkat çekiyor.
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Bursa – Sanayi ve üretim odaklı yatırımlar göçü artırıyor.
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Kocaeli – İstanbul’a yakınlığı ve organize sanayi bölgeleriyle yükselişte.
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Gaziantep – Güçlü sanayi yapısı ve dinamik ekonomisiyle öne çıkıyor.
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Mersin – Lojistik, tarım ve ticaret odaklı gelişimi göçü tetikliyor.
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Konya – Üniversite, ulaşım kolaylığı ve yeni yatırımlar etkili.
- Tekirdağ – Marmara Bölgesi’nin yeni sanayi merkezlerinden biri oldu.
NEDEN GÖÇ ALIYORLAR?
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İş imkanları ve düşük işsizlik oranı
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Üniversite ve eğitim kurumlarının çeşitliliği
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Konut ve kira piyasasındaki göreli uygunluk
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Şehir içi ulaşım ve altyapı yatırımları
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Sosyal yaşam olanaklarının artışı
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