Erken emeklilik hayali kuran çalışanların başvurduğu başlıca yollardan biri olan hizmet borçlanması, beraberinde önemli bir mali avantaj getiriyor. Prim gün sayısını doldurmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödeme yapan vatandaşlar, yasal haklarını kullanarak yatırdıkları paranın bir bölümünü iade alabiliyor.

Takvim'de yer alan habere göre, yeni yılda asgari ücret zammıyla birlikte borçlanma tutarlarının artacak olması nedeniyle başvurularda büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Zamlı tarifeden etkilenmek istemeyen ve yıl bitmeden işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, yapacakları ödemelerin ardından vergi indirimi avantajından faydalanabiliyor. SGK'ya ödenen borçlanma miktarları, vergi matrahından indirilerek çalışanın net maaşına artış olarak yansıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

İade sisteminden faydalanmak oldukça basit bir sürece dayanıyor. Prim kazanmak için başvuru yapan kişiler, ödemelerini gerçekleştirdikten sonra ellerindeki ödeme belgesiyle işverenlerine başvurarak süreci başlatabiliyor. Bildirimin ardından ödenen borçlanma tutarı vergi matrahından düşülüyor ve çalışandan kesilecek vergi azaldığı için net maaşta doğrudan bir artış sağlanıyor.

İADE TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?

Geri alınabilecek rakam, çalışanın SGK'ya ödediği toplam tutara ve bulunduğu vergi dilimine göre şekilleniyor. Örneğin; yıl bitmeden 18 aylık askerlik borçlanması yapan ve 267 bin 543 lira ödeyen bir çalışan, en düşük vergi dilimi olan yüzde 15 üzerinden dahi hesaplandığında 40 bin 131 lira vergi indirimi alabiliyor. Benzer şekilde, iki yıllık doğum borçlanması için 253 bin 640 lira yatıran bir çalışan da en az 38 bin 50 lira vergi iadesi fırsatından yararlanabiliyor.

KİMLER BU HAKTAN YARARLANABİLİYOR?

Vergi iadesi hakkından yararlanabilmek için temel şart, hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi iadesi başvurusu esnasında aktif olarak çalışıyor olmak. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşlar da, eğer kazançlarından gelir vergisi kesintisi yapılıyorsa bu imkandan faydalanabiliyor. Ancak mevcut yasalara göre asgari ücretli çalışanların maaşları gelir vergisinden muaf tutulduğu için, vergi kesintisine tabi olmayan bu grup söz konusu indirimden yararlanamıyor.

GERİYE DÖNÜK 5 YIL İMKANI

Borçlanmasını geçmiş yıllarda yapmış ancak bu avantajdan haberdar olmayanlar için de süre geçmiş değil. Askerlik ya da doğum borçlanması yapmış ve vergi indirimi hakkını kullanmamış olanlar, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından başlamak üzere 5 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde geriye dönük indirim talebinde bulunabiliyor.