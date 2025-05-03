Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, son dönemde sıkça sorulan kıdem tazminatı ile ilgili soruları yanıtladı. 1475 sayılı eski İş Kanunu’na göre, emeklilik koşullarını yaş dışındaki kriterlerle yerine getiren çalışanlar, kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor. Ancak, kıdem tazminatı alabilmek için belirli prosedürlerin izlenmesi gerekiyor. Kıvanç, kıdem tazminatının hangi şartlar altında alınabileceği konusunda ayrıntılı bilgiler vererek, bu süreçte dikkat edilmesi gereken adımları açıkladı.

Sigortalı çalışmaya 1 Kasım 1999 tarihinde başlayan bir çalışan, prim gün sayısını tamamladıktan sonra işten kendi isteğiyle ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir mi? Kıvanç, bu soruya geçmeden önce, yaş dışındaki emeklilik koşullarıyla kıdem tazminatı alma şartlarını detaylı şekilde anlattı.

Öncelikle, sigortalı çalışmaya başladıktan sonra, emeklilik için gerekli olan kıdem tazminatı yazısının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınması gerektiğini belirtti. Bu yazı, işverene verilmeden işten ayrılmak, kıdem tazminatının kaybına yol açabiliyor. Kıvanç, "Yazıyı almadan işten ayrılanlar kıdem tazminatı hakkını kaybederler" diyerek bu noktaya dikkat çekti.

PRİM GÜNÜNE GÖRE KIDEM TAZMİNATI HAKKI

Kıdem tazminatını alabilmek için prim gün sayısının ne kadar olması gerektiği konusu, sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre değişiyor.

1999 yılında sigortalı çalışmaya başlayanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile kıdem tazminatı yazısı alabiliyorlar.

2008 ve sonrasında sigortalı çalışmaya başlayanlar için ise 7000 prim günü tamamlanmışsa, yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirmiş sayılıyor. Bu durumda, Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurularak kıdem tazminatı yazısı alınması mümkün.

EMEKLİLİKTE YAŞIN ROLÜ VE İLERLEYEN ADIMLAR

Ahmet Kıvanç, prim gününü tamamladıktan sonra emekli olmak için yapılması gerekenleri de açıkladı. Eğer çalışan 7000 prim gününü doldurduysa, emeklilik için belirli bir yaşa gelmesi gerekmektedir. Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşına geldiklerinde emekli olabiliyor. Kıvanç, bu asgari sürelerin ardından, “Sigortalı çalışmaya devam ettiğiniz takdirde emekli aylığınız da artacaktır.” önerisinde bulunarak, prim gününü tamamlayan ancak emekli olmayan çalışanlar için önemli bir tavsiye verdi.

YANLIŞ EMEKLİLİK BAŞVURUSU DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Bir başka soruda ise, 2024 yılında emeklilik başvurusu yapan ancak eksik prim günü bildirilen bir çalışanın durumu ele alındı. Kıvanç, prim günlerinin eksik görünmesi gibi durumlarda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu olduğunu belirtti. Ayrıca, emeklilik başvurusunun 2024 yılında yapıldığı takdirde, 2025 yılında yapılacak başvuruya göre emekli maaşlarında önemli bir fark olacağına da dikkat çekti.

EYT YASASI VE GEÇ EMEKLİ OLANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ

EYT yasasının çıkmadan önce geç emekli olanlar için bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına dair gelen soruya ise, Kıvanç, herhangi bir düzenleme girişimi olmadığına vurgu yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası, prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan birçok kişi yaş koşulunu bekleyerek geç emekli olmuştu. Ancak, geçmişte yaş şartını tamamlayamadığı için geç emekli olanlar için şu anda herhangi bir düzenleme planlanmamaktadır.

Kıdem tazminatı hakkı, sigortalı çalışmaya başlama tarihi ve prim gün sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatı almak isteyen çalışanların yasal prosedürleri takip etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, emeklilik için gerekli adımları doğru bir şekilde atmaları gerektiğini belirtti.