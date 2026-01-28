Yeni yılda gelen zamlarla birlikte SGK ve Bağ-Kurluların emekli olduğunda alacağı tahmini maaş merak edilen konular arasına girdi. Tüm verilere artık e-Devlet'ten ulaşılabiliyor. 3 bin 600 günden fazla SGK prim gün sayısına sahip olan SGK ve Bağkurlular e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” yazıp çıkan sekmeye giriş yaparak emekli olduklarında alacakları maaşı öğrenebiliyor. Yüksek emekli maaşı almak isteyenlerin primlerinin de yüksek olması gerekiyor. Çalışanların primlerinin aldıkları maaş üzerinden yatırılması emekli maaşının da yüksek olmasını sağlıyor.

