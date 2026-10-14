SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ilk sigortalılık başlangıcı Ekim 2008 öncesi olup emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayanlar için iki seçeneğin bulunduğunu belirtti.

Emeklilerin ya maaşlarını kestirerek tüm sigorta kollarına tabi çalışabileceğini ya da emekli maaşını almaya devam ederek Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile iş hayatında yer alabileceğini aktardı. Karakaş, kendi işini yapan veya şirket ortağı olan Bağ-Kur emeklilerinin ise maaşları kesilmeksizin ticari faaliyetlerini sürdürebildiklerini ifade etti.

MAAŞINI KESTİRENLER İÇİN TAM KORUMA SAĞLANIYOR

Emekli aylığını kestirip normal sigortalı olarak çalışmayı seçen vatandaşlar için hiçbir hak kaybı yaşanmadığını vurgulayan Karakaş, bu gruptakilerin hastalanmaları halinde sağlık raporunun 3. gününden itibaren, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda ise herhangi bir bekleme süresi olmaksızın ilk günden itibaren SGK'dan rapor parası alabildiklerini belirtti.

MAAŞINI ALARAK ÇALIŞANLARA SADECE İŞ KAZASI İSTİSNASI

Hem emekli aylığını alıp hem de SGDP ödeyerek özel sektörde çalışanlar için ise mevzuatın farklı işlediğine dikkat çekildi. Bu statüdeki emeklilerin grip, soğuk algınlığı gibi genel hastalık veya analık durumlarında rapor parası alamadıklarını ifade eden Karakaş, tek istisnanın iş kazası ve meslek hastalığı olduğunu vurguladı.

SGDP’li çalışan bir emekli iş kazası geçirir veya meslek hastalığına tutulursa, olayın gerçekleştiği ilk günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanıyor.

MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR VE KAMUDA ÇALIŞANLARIN DURUMU

Malullük aylığı alan kişilerin maaşlarını kestirmeden SGDP'li olarak çalışmasının yasal olarak mümkün olmadığını hatırlatan Karakaş, engelli emeklilerinin ise SGDP ile çalışabileceğini belirtti. Malullük aylığını kestirip işe dönenlerin de hastalandıklarında 3. günden, iş kazasında ise ilk günden itibaren tam rapor parası aldıkları kaydedildi.

Öte yandan kamuda (belediyeler, KİT'ler, genel bütçeli daireler) SSK kapsamında çalışan emeklilerin maaşları zorunlu olarak kesildiği için, bu kişilerin hastalıklarda 3. günden itibaren, iş kazalarında ise ilk günden itibaren rapor parası hakkı bulunuyor.

Çalışan emeklileri uyaran Karakaş, işe giriş bildirgesindeki sigorta türü tercihinin ve alınan raporun gerekçesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.