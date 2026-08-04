Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Niyazi Selvi, emekliliğinin ardından memleketindeki arazisini lavanta bahçesine çevirdi. Yaklaşık bin kök lavantanın bulunduğu bahçe, üç yılın sonunda çiçek açarak ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Selvi, şimdi ise bölgeyi tarihi köprü ve Tecer Irmağı ile birlikte turizme kazandırmayı hedefliyor.

Uzun yıllar Samsun'da kamu kurumlarında görev yaptıktan sonra 2020 yılında emekliye ayrılan, evli ve iki çocuk babası Niyazi Selvi, emeklilik döneminin ilk yıllarında yeni bir uğraş arayışına girdi. 2021 yılında memleketi Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Tecer köyüne dönerek evini yapan Selvi, yaklaşık altı ay boyunca alternatif tarım ürünleri üzerine araştırma yaptıktan sonra lavanta yetiştiriciliğine yöneldi.

2023 yılında köyündeki yaklaşık 1 dönümlük araziye bin kök lavanta diken Selvi'nin üç yıllık emeği bu yıl karşılığını verdi. Mor renge bürünen lavanta tarlası, hem çevre sakinlerinin hem de fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BAŞLADI TALEPLERE YETİŞEMİYOR

Lavanta yetiştiriciliğinin sabır ve emek gerektirdiğini belirten Selvi, "2020 yılında emekli olduktan sonra kendimi boşlukta hissettim. 2021 yılında köyümüze gelip evimizi yaptık. İnternette araştırma yaparken lavantaları gördüm ve 6 ay boyunca üzerinde çalıştım. 2023 yılında ekimini yaptım, 3 yıl sonra lavantalarımız yetişti. Şu anda çok yoğun bir talep var ve ziyaretçilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Lavanta yetiştirmek zordur çünkü rekabeti sevmeyen bir bitkidir. Otla mücadele çok önemli. Bu sene çok yağmur yağdı, arazide yaklaşık bin tane lavanta var ve ben bunların diplerini tek tek elimle temizledim. Henüz hasat zamanı gelmedi" dedi.

‘HER SABAH KOKUSUYLA MUTLU OLUYORUZ’

Bahçesini yalnızca üretim alanı olarak değil, ziyaretçilerin vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştürmek istediğini ifade eden Selvi, "Burada hem biz rahat bir nefes alıyoruz hem de sabah kalktığımızda mis gibi lavanta kokusuyla mutlu oluyoruz. Gelen ziyaretçiler de çok memnunlar. Gelecek dönemde lavanta üretim alanını artırmayı düşünmüyoruz ancak buradaki tarihi taş köprümüzü ve Tecer Irmağımızı değerlendireceğiz. Burayı bir mesire alanı olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Alanı daha da geliştireceğiz. Gelen insanlarımız hem tarihi köprümüzü görsünler, hem de lavantaların eşsiz kokusu eşliğinde huzurla çaylarını içsinler diye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.