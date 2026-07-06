Cem YILDIRIM

Tatille geçen emeklilik hayali mevcut ekonomik koşullar nedeniyle imkansız hale geldi. Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, memurların emeklilik döneminde yaşayacakları gelir kaybı nedeniyle emeklilik dilekçesi vermekten çekindiklerini belirterek, mevcut sistemin çalışanları emeklilikten uzaklaştırdığını ifade etti. Birçok memurun emeklilik hakkını kullanamadığını söyleyen Cengiz, şöyle konuştu:

DİLEKÇESİNİ VEREMİYOR

“Bir insan düşünün... Otuz, otuz beş, kırk yıl boyunca devletine hizmet ediyor. Vergisini ödüyor, nöbet tutuyor, fedakarlık yapıyor, ailesinden ve çocuklarından uzak kalıyor. Sonra emeklilik günü geldiğinde devlet ona adeta şunu söylüyor: “Hizmetin için teşekkür ederiz. Şimdi daha azıyla yaşamayı öğren.” Çünkü sistem memura açıkça şunu söylüyor: “Emekli olursan fakirleşirsin.” Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde insanlar emeklilik dilekçesini ekonomik kaygıyla yırtıp çöpe atıyor? Hangi sosyal devlet, yıllarca hizmet eden memurunu emeklilik korkusuyla baş başa bırakıyor?

İKTİDARIN MESAJI

Çalışan memurun emeklilik dilekçesini yazamadığını söyleyen Cengiz, şu ifadeleri kullandı: “Çünkü bu ülkede emekli olmak artık dinlenmek değil, gelirinden vazgeçmek anlamına geliyor. Yıllarca “Çalış, emek ver, devlete hizmet et” denilen memura, emeklilik vakti geldiğinde verilen mesaj net! “Çalışırsan geçinirsin, emekli olursan düşünürsün.” Bugün binlerce devlet memuru, emeklilik hakkını kazanmasına rağmen görevinden ayrılamıyor. Sebebi ne sağlık, ne makam, ne de koltuk sevdası... Sebebi yoksullaşma korkusu.”

ETİKET HESABI YAPIYOR

Turgay Cengiz “Emeklilerimizin durumu vicdanları yaralayan ayrı bir gerçektir. Bir zamanlar devleti omuzlarında taşıyan insanlar bugün market raflarının önünde etiket hesaplıyor, eczane kapılarında ilaç alıp almamanın hesabını yapıyor, torununa harçlık verememenin mahcubiyetini yaşamamak için köşe kapmaca oynuyor. Oysa emeklilik; yılların emeğinin ödülü olmalıydı. Bugün ise birçok kişi için ekonomik sürgüne dönüşmüş durumda. Bugün memur emekli olamıyor. Daha acısı ise emekli olan da yaşayamadığını söylüyor” diye konuştu.