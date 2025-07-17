Tokat'ın Zile ilçesinde 53 yaşındaki emekli polis memuru Ekrem Deniz, mesire alanında karşılaştığı ve daha önceden aralarında husumet bulunan 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.
Alınan bilgiye göre 39 yaşındaki Mehmet Erkut Çağıl, 36 yaşındaki Muslihittin Uludoğan, 47 yaşındaki Tuncay Uzun, Zile İlçesine bağlı Karayun köyü, Küçük Çeltik mevkiindeki mesire alanında piknik yaparken, emekli polis memuru Ekrem Deniz ile karşılaştı. Daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Ekrem Deniz, tabancayla ateş açtı. Mehmet Erkut Çağıl, Muslihittin Uludoğan ve Tuncay Uzun vurularak yaralanırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekrem Deniz ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.