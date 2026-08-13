Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Büro Amirliği'nden emekli polis memuru Adem Kökçü, yaklaşık 3 gün önce ateşlenme şikayetiyle Zile Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından Kökçü, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. KESİN SONUÇ OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK Tedavi altına alınan Kökçü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle öldüğü tahmin edilen Kökçü'nün kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

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