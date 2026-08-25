Çorum'un Uğurludağ ilçesinde aile içi bir miras anlaşmazlığı, kardeşlerden birinin ölümüyle sonuçlandı.
Olay, akşam saatlerinde Tutpınar Mahallesi'nde yaşandı. Emekli polis memuru Mehmet Ü. ile kardeşi Ziya Ü. arasında miras konusundaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Mehmet Ü., elindeki tabancayla ateş ederek kardeşini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ziya Ü., olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gencin hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Ü.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.