Evde nakit para saklamak, özellikle elektrik kesintileri ve acil durumlarda işe yarayabilir, ancak parayı yanlış yerde tutmak, bir hırsızın onu birkaç dakika içinde bulmasına neden olabilir.

2018 yılında Güney Dakota'nın Sioux Falls kentinde yaşayan emekli polis çavuşu Lyall Havamp'ın evine hırsız girdi. Eve arka kapıdan giren hırsız, yatak odasındaki çekmeceleri karıştırdı ve dolapta bulunan küçük gri kasayı alarak kaçtı. Kasada 600 dolar vard, ancak evdeki diğer 2 bin 500 dolar, daha az dikkat çeken başka bir yerde saklandığı için bulunamadı.

Bu olay, para saklarken asıl meselenin yalnızca gizli bir yer bulmak olmadığını gösteriyor. Önemli olan, hırsızların genellikle nerelere baktığını bilmek ve parayı kolayca ulaşabilecekleri alanlardan uzak tutmak.

Daha az dikkat çeken saklama alanları

5. Garajdaki sıradan eşyalar

Garajlarda bulunan boya kutuları, eski malzemeler ve benzeri eşyalar genellikle dikkat çekmez. Ancak burada önemli olan, bir nesneyi yalnızca farklı bir yere koymak değil, bulunduğu ortamla doğal biçimde uyum sağlamasıdır.

Bununla birlikte garajlarda benzin, yağ ve yanıcı maddeler bulunabileceğinden, para saklamak için kullanılacak alanın yangın riskinden uzak olması gerekir. Özellikle ısı kaynaklarının ve kimyasal maddelerin yakınında saklama alanı oluşturulmamalıdır.

4. Çamaşır makinesi ve derin dondurucunun çevresi

Ağır ev aletlerinin arkasındaki veya yanındaki alanlar, sık kontrol edilmeyen noktalar olabilir. Çamaşır makinesi ve derin dondurucu gibi cihazların yerinden oynatılması zahmetli olduğundan bu bölgeler daha az dikkat çekebilir.

Ancak parayı doğrudan cihazların sıcak yüzeylerine, elektrik bağlantılarına, su hortumlarına veya tahliye noktalarına yakın tutmak doğru değildir. Su sızıntısı, nem ve ısı, paraya zarar verebilir. Bu alanlar değerlendirilecekse cihazların güvenli kullanımı öncelikli olmalıdır.

3. Dondurucudaki sıradan paketler

Dondurucuya yerleştirilen sıradan paketler, ilk bakışta diğer yiyeceklerden ayırt edilmeyebilir. Ancak bu yöntem paraya hızlı erişimi zorlaştırır ve elektrik kesintilerinde güvenilirliğini kaybedebilir.

Bu nedenle dondurucu, acil durumlarda hemen kullanılacak nakit için uygun bir seçenek değildir. Özellikle uzun süreli saklama amacıyla kullanılan yöntemlerin nem, sıcaklık ve elektrik kesintisi gibi riskleri hesaba katılmalıdır.

2. Dolapların gizli bölmeleri

Evdeki misafir havlularının, eski belgelerin veya kullanılmayan eşyaların bulunduğu dolaplar, çoğu zaman ayrıntılı biçimde düzenlenmez. Bu alanlarda bulunan sıradan eşyalar, bazı bölümlerin gözden kaçmasına neden olabilir.

Bununla birlikte dolaplara sonradan eklenen gizli tabanlar veya bölmeler her ev için uygun olmayabilir. Özellikle zeminde değişiklik yapılırken sağlamlık ve güvenlik dikkate alınmalıdır. Bodrum ve çatı katı gibi nem veya aşırı sıcaklık riski taşıyan alanlardan da kaçınılmalıdır.

1. Duvara ve zemine sabitlenmiş yangına dayanıklı kasa

Listede öne çıkan seçenek, yalnızca kilitli değil, aynı zamanda uygun biçimde sabitlenmiş ve yangına dayanıklılığı doğrulanmış bir kasadır.

Taşınabilir kasaların aksine sabitlenen bir kasa, hırsızın onu kolayca alıp götürmesini zorlaştırır. Yangına dayanıklı modeller ise evde çıkan bir yangında nakit paranın ve önemli belgelerin korunmasına yardımcı olabilir.

Ancak satın alırken yalnızca ürünün üzerinde yazan ifadelere güvenmemek gerekiyor. Bağımsız testlerle doğrulanmış yangın dayanıklılığı, test süresi ve kasanın hangi tür belgeler ya da eşyalar için uygun olduğu kontrol edilmeli. Ayrıca kasanın doğru biçimde monte edilmesi ve anahtarının kolayca bulunabilecek bir yerde bırakılmaması önem taşıyor.