Mayıs ayıyla birlikte bankalar emekliler için promosyon yarışına girdi. Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'den başlayıp 27.000 TL’ye kadar çıkan teklifler sunuluyor. En yüksek promosyonu VakıfBank veriyor.

Mayıs ayında emekliler için bankalar arasında promosyon yarışı hız kazandı. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen promosyon teklifleri sunuyor.

Özellikle maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenler için kampanyalar dikkat çekerken, yeni emekli olanlar ve EYT kapsamında emekliliğe hak kazananlar da bu fırsatlardan yararlanabiliyor. Promosyon tutarları emekli maaşına göre değişiklik gösterirken, bazı bankalar chip-para, kredi kartı indirimi veya ek nakit ödüllerle tekliflerini cazip hâle getiriyor.

MAYIS 2025 İTİBARIYLA BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI:

- VakıfBank: 12.000 TL nakit + Troy kart harcamalarına 15.000 TL’ye kadar ek ödeme → Toplam: 27.000 TL

- ING: Ek kampanyalarla birlikte 25.000 TL’ye kadar promosyon

- TEB: 12.000 TL ana + 9.000 TL ek → Toplam: 21.000 TL

- Albaraka Türk & DenizBank & Yapı Kredi: 20.000 TL’ye varan promosyon

- Akbank: 15.000 TL nakit + 2.500 TL chip-para → Toplam: 17.500 TL

- QNB Finansbank: 15.000 TL + kredi kartına 1.200 TL indirim → Toplam: 16.200 TL

- Garanti BBVA: 15.000 TL’ye kadar nakit

- İş Bankası: 14.000 TL’ye varan promosyon

- Ziraat Bankası, Halkbank: 12.000 TL’ye kadar promosyon