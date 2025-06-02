Haziran ayına girilmesiyle birlikte bankaların emekli promosyon kampanyalarında yeni bir döneme giriş yapıldı. Emekli maaşını taşıyanlara 3 yıl boyunva kalma taahhüdü karşılığında 12 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor.

Bazı bankalar alışveriş indirimi, chip-para veya kredi kartı harcamasına bağlı ek ödemelerle bu tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkarıyor. Emekliler için bu kampanyalar, özellikle bayram öncesinde bütçeye bir katkı sunuyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, milyonlarca emekli artan masraflarla birlikte bütçesini dengelemeye çalışıyor.

Kurbanlık fiyatlarının yükselmesi, bayram harcamalarının kabarması ve torunlara verilecek harçlıklar derken, emeklilerin nakit ihtiyacı da artmış durumda.

Bu süreçte bankaların sunduğu promosyon kampanyaları, emekliler için adeta can suyu oluyor. Maaşını taşıyıp promosyon alan emekliler, bayram alışverişini daha rahat yapabilecek.

HAZİRAN AYI PROMOSYON TUTARLARI

Ziraat Bankası: SGK emekli maaşını taşıyanlara 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.

Halkbank: 3 yıl boyunca maaşını Halkbank’tan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor.

VakıfBank: 12.000 TL ana promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kart ile yapılan harcamalara aylık 1.500 TL, 10 ayda toplam 15.000 TL’ye kadar ek ödeme fırsatı sunuluyor. Böylece toplam promosyon 27.000 TL’ye ulaşıyor.

DenizBank: SGK emeklilerine 20.000 TL’ye kadar promosyon imkânı tanıyor.

Şekerbank: 3 yıllık taahhüt karşılığında 20.000 TL’ye kadar ödeme sağlıyor.

Albaraka Türk: Emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL’ye varan nakit ödül sunuyor.

QNB Finansbank: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, Emekli Kart ile yıllık 1.200 TL’ye kadar indirim sağlanıyor. Toplam tutar 16.200 TL’yi buluyor.

İş Bankası: SGK emeklilerine 21.000 TL’ye kadar promosyon sunuluyor.

Akbank: Maaşını taşıyanlara 15.000 TL nakit promosyon, 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül sağlanıyor.

ING: Toplamda 25.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuluyor.

TEB: 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL’ye kadar ek ödül ile toplamda 21.000 TL ödeme yapılabiliyor.

Bankalar, Haziran ayıyla birlikte emeklilere yönelik promosyon yarışını yeniden hızlandırdı. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde artan nakit ihtiyacına çözüm arayan emekliler için bu kampanyalar oldukça cazip.

Bazı bankalarda promosyon tutarları 30.000 TL’ye yaklaşırken, alışverişe özel ek ödemeler ve indirim fırsatları da dikkat çekiyor. Emeklilerin, bu kampanyaları dikkatle karşılaştırarak kendileri için en uygun seçeneği değerlendirmeleri büyük önem taşıyor.