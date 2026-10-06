

Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler için Ekim 2026 dönemine ait promosyon ve ek avantaj tutarları açıklandı.

Şartlı ve şartsız seçeneklerin yer aldığı kampanyalarda, maaş dilimlerine ve ek ürün kullanımlarına göre ödenecek tutarlar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Güncellenen listelerle birlikte kamu ve özel bankaların sunduğu rakamlar ile başvuru adımları belli oldu.

ÖZEL BANKALARIN EKİM AYI PROMOSYON TUTARLARI

Yapı Kredi: Maaş tutarına göre ana promosyon 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. İki yeni fatura talimatı verilmesi ve bireysel kredi kartıyla 1.000 TL harcama yapılması şartıyla maaş dilimine göre 10.000 TL'ye kadar ek nakit ödül tanımlanıyor. Toplam avantaj tutarı 30.000 TL'ye ulaşıyor.

ING: Herhangi bir ek koşul aranmaksızın maaşa göre 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Ek nakit promosyon kampanyalarının da dahil edilmesiyle birlikte alınabilecek toplam tutar 32.000 TL olarak açıklanıyor.

İş Bankası: Maaş aralığına bağlı olarak 15.000 TL'ye varan ana promosyon sunuluyor. Sağlanan ek imkanlar ve kampanyalarla birlikte toplam promosyon değeri 25.000 TL seviyesini buluyor.

Akbank: 16 Eylül - 16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden müşteri olup maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye varan chip-para tanımlanıyor. Chip-para imkanı; maaş taşıma (3.000 TL), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (5.500 TL), iki fatura talimatı (3.000 TL), aylık 2.000 TL kart harcaması (3 ayda toplam 3.000 TL) ve Mobilin Akbanklısı katılımı (500 TL) adımlarıyla elde ediliyor.

Garanti BBVA: 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 3 yıllık taahhüt veren emeklilere; 10 bin TL’ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL, 10 bin-15 bin TL arası için 10.000 TL, 15 bin-20 bin TL arası için 12.500 TL, 20 bin TL ve üzeri maaşlar için ise 15.000 TL ödeme yapılıyor.

DenizBank: Banka 12.000 TL'ye varan temel nakit promosyona ek olarak; Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarıyla birlikte toplamda 18.000 TL'ye varan nakit ödeme imkanı tanıyor.

KAMU BANKALARININ EKİM AYI PROMOSYON TUTARLARI

Ziraat Bankası: Maaşı 9.999 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

Halkbank: Maaşı 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasında bulunanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 12.000 TL tutarında promosyon sunuluyor.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemelerinden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin öncelikle emekli maaşlarını ilgili bankaya taşıması gerekiyor. Maaş taşıma ve promosyon sözleşmesi onaylama işlemleri şu kanallar üzerinden tamamlanabiliyor:

Banka şubeleri

İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar

e-Devlet kapısı

Sözleşme şartlarının yerine getirilmesi ve 3 yıllık taahhüdün verilmesinin ardından belirlenen promosyon tutarı emeklinin hesabına aktarılıyor.