Emekli promosyonlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılına girerken, bankalar arasındaki rekabetin daha da kızışacağı ve promosyon tutarlarının rekor seviyelere ulaşacağı beklentisi giderek güçleniyor. Emekliler için Mart ayında önemli bir gelişme beklenirken, son yapılan açıklamalar bu beklentinin değiştiğini ortaya koydu.

MART AYINDA YENİ BİR PROTOKOL BEKLENİYORDU

Bir süredir kamuoyunda, SGK ile bankalar arasında Mart ayında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağına dair yoğun beklentiler vardı.

Ancak yapılan son açıklamalar, bu protokolün hayata geçmeyeceğini ve bankaların promosyon tutarlarını serbest piyasa koşullarına göre belirlemeye devam edeceğini gösterdi.

PROMOSYON TUTARLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli promosyonlarının 2017 yılından bu yana her yıl düzenli olarak arttığını belirtti.

2024 yılında promosyon ödemeleri, 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, bu rakamların serbest piyasa koşullarında daha da yükselmesi bekleniyor. Yılmaz, ayrıca emekli maaşlarındaki artışla paralel olarak promosyonların 25 bin TL ile 27 bin TL seviyelerine ulaşabileceğine dikkat çekti.

BANKALARIN PROMOSYONLARI SERBEST BELİRLEYECEK

Mart ayında beklenen promosyon protokolü imzalanmayacak olsa da bankaların promosyon tutarlarını kendi başlarına belirlemeye devam edeceği vurgulandı. Ancak, bu durum emekliler için olumsuz bir gelişme değil. Aksine, Mart ayında promosyon ödemelerinin artması bekleniyor. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla, emeklilere sunulan avantajlar da çoğalacak.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKALAR VERİYOR?

2025 Mart ayı itibarıyla önde gelen bankalar, emekli promosyonlarında güncellemeler yaptı. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, VakıfBank, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi büyük bankalar, emeklilere sundukları promosyon tutarlarıyla dikkat çekiyor. İşte bazı bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları:

Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye varan promosyon, 3 yıllık peşin ödeme.

Halkbank: 12.000 TL’ye kadar promosyon (3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü ile).

VakıfBank: 27.000 TL’ye kadar promosyon (12.000 TL nakit ödeme + 15.000 TL alışveriş fırsatı).

Akbank: 15.000 TL’ye kadar promosyon + 2.500 TL chip-para (toplamda 17.500 TL).

Garanti BBVA: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon (1-31 Mart 2025 tarihleri arasında).

İş Bankası: Maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi.

TEB: 21.000 TL’ye kadar promosyon (12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek promosyon).

ING: 15.000 TL’ye kadar promosyon, toplamda 25.000 TL’ye kadar ek promosyon.

Yapı Kredi: 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon.

EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN YENİ DÖNEM

Emekli promosyonlarının artırılması, bankalar arasındaki rekabetin giderek daha yoğun hale gelmesiyle mümkün oluyor. Bankaların, emeklilere sunduğu promosyon tutarları bu rekabetin doğal bir sonucu olarak yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. Emekliler için 2024 ve 2025 yıllarında bu süreç, daha yüksek promosyon ödemeleri anlamına geliyor.