Bankalar emekli promosyon kampanya içeriklerini güncelleyerek "paket" sistemine geçiş yaptı. Standart nakit promosyon tutarlarının yanı sıra sunulan düşük faizli veya faizsiz kredi seçenekleriyle birlikte, bir emeklinin elde edebileceği toplam tutar bazı bankalarda ilk kez 100 bin TL sınırına dayandı. Emekliler, maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında bu haklardan yararlanabiliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Nisan 2026 itibarıyla bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik promosyon tutarlarını ve ek avantaj paketlerini güncelledi. Nakit ödemelerin yanı sıra faizsiz kredi ve ek ödüllerle desteklenen yeni kampanyalar netlik kazandı.

Bankalar, standart promosyon tutarlarının üzerine fatura talimatı ve kredi kartı kullanımı gibi şartlarla ek ödemeler ekliyor: İşte bankaların güncel promosyon seçenekleri:

Akbank: 30 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında, maaş miktarına göre 8.250 TL ile 20.000 TL arasında nakit promosyon veriyor. Ek ödeme ve ödüllerle bu tutar 50.000 TL’ye ulaşırken, 6 ay vadeli 50.000 TL faizsiz kredi desteğiyle toplam finansal avantaj 100.000 TL seviyesine çıkabiliyor.

QNB: Maaş aralığına göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında değişen nakit promosyon sunuyor. Fatura talimatı ve kart harcamalarıyla birlikte toplam emeklilik avantajı 31.000 TL olarak belirlendi.

Garanti BBVA: Emekli maaşı tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında ödeme yapıyor. Bonus kart harcamaları ve sigorta ürünleriyle sağlanan ek imkanlarla toplam fayda 25.000 TL’yi buluyor.

İş Bankası: Maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon sunarken; fatura talimatları ve 6 aylık kredi kartı kullanımı sonucunda kazanılan 9.000 TL MaxiPuan ile toplam avantajı 25.000 TL seviyesinde tutuyor.

Halkbank: Maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında nakit promosyon ödüyor. Ek harcama sözleri ve kampanyalarla toplam avantaj 60.000 TL’ye yükselirken, 12 ay vadeli 30.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı da paket içerisinde yer alıyor.

Kuveyt Türk: Maaş miktarına bağlı olarak 10.000 TL ile 24.000 TL arasında nakit promosyon sağlıyor. Ek kriterlerin sağlanması durumunda toplam avantaj 27.500 TL'ye ulaşıyor.

Türkiye Finans: Maaş baremine göre 13.000 TL ile 27.000 TL arasında ödeme yaparken, emekli yakını getiren müşterilerine kişi başı 500 TL, toplamda ise 5.000 TL ek ödül sunuyor.

DenizBank: 5.000 TL ile 12.000 TL arasındaki ana promosyona ek olarak, kredili mevduat hesabı ve fatura talimatı koşuluyla toplamda 27.000 TL'ye varan ödeme gerçekleştiriyor.

Şekerbank: Maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL promosyon sunarken, yan ürünlerin kullanımıyla bu tutarı 27.500 TL’ye kadar yükseltiyor.

TEB: Standart 5.000 TL - 12.000 TL promosyonun yanı sıra iki otomatik fatura talimatına ek 9.000 TL ödeme yaparak toplamda 21.000 TL avantaj sağlıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Emeklilerin bu kampanyalardan faydalanabilmesi için banka şubeleri, e-Devlet kapısı veya mobil bankacılık üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Uzmanlar, emeklilerin sadece nakit promosyon tutarına değil, sunulan kredi imkanlarının vade sürelerine ve ek masraflara dikkat ederek tercih yapmalarını öneriyor. Bankalar arasındaki bu dinamik sürecin, yılın geri kalanında da güncellemelerle devam etmesi bekleniyor.