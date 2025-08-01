Emekliye promosyon artışı ağustosta hız kazandı. Bankalar, emekliler için hazırladıkları nakit promosyon kampanyalarını güncellemeye devam ediyor.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) kapsamında emekli maaşı alanlar, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vererek bu ödemelerden yararlanabiliyor.

Temmuz enflasyonu sonrası gözler Ağustos promosyon listelerine çevrildi. Artan rekabetle birlikte, bazı bankalar promosyonları ek ödemelerle birlikte 28 bin TL’ye kadar yükseltti.

BANKALAR PROMOSYON YARI Ş INDA: HANG İ BANKA NE KADAR VER İ YOR?

Emeklilerin maaş aralığına göre değişen promosyon tutarları, bankaların sunduğu kampanya avantajlarıyla daha da artıyor. Ek kredi kartı harcaması, sigorta poliçesi ya da bankacılık ürünlerinin kullanımıyla bazı bankalar toplam tutarı ciddi oranlarda yükseltiyor.

2025 A Ğ USTOS G Ü NCEL EMEKL İ PROMOSYON TUTARLARI

-Yapı Kredi

0 – 9.999 TL maaş: 12.250 TL

10.000 – 14.999 TL: 18.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 27.000 TL

-Denizbank

0 – 9.999 TL maaş: 17.000 TL

10.000 – 14.999 TL: 21.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 24.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 27.000 TL

-İNG

0 – 9.999 TL maaş: 16.250 TL

10.000 – 14.999 TL: 20.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 25.000 TL

-Albaraka

0 – 9.999 TL maaş: 15.900 TL

10.000 – 14.999 TL: 19.800 TL

15.000 – 19.999 TL: 22.400 TL

20.000 TL ve üzeri: 25.000 TL

-Türkiye Finans

0 – 9.999 TL maaş: 12.000 TL

10.000 – 14.999 TL: 17.500 TL

15.000 – 19.999 TL: 21.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 26.000 TL

EK FIRSATLARLAR PROMOSYONLAR KATLANIYOR

Bazı bankalar yalnızca nakit ödeme değil, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı, sigorta ürünü gibi ek işlemlere bağlı olarak kampanyalarını daha cazip hale getiriyor:

-Garanti BBVA: 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra kredi kartı ve sigorta ürünleriyle 10.000 TL’ye kadar bonus fırsatı sunuyor.

-VakıfBank: 12.000 TL promosyon + kredi kartı harcamalarına özel 15.000 TL’ye varan ek ödeme imkanı.

-İş Bankası: 21.000 TL’ye kadar

-TEB: 21.000 TL’ye kadar

-Kuveyt Türk: 18.000 TL’ye kadar

-QNB Finansbank: 20.400 TL’ye kadar

-Ziraat, Halkbank: 12.000 TL’ye kadar

PROMOSYON ALMAK İ Ç İ N NE YAPMAK GEREK İ YOR?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenler, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımak ve 3 yıl boyunca o bankadan almaya taahhütte bulunmak zorunda. Promosyonlar, başvuru yapıldıktan sonra birkaç gün içinde hesaba yatırılıyor. Bazı bankalar başvuruları mobil bankacılık ya da şube aracılığıyla kabul ediyor.

BANKALAR ARASINDA REKABET ARTTI, EMEKL İ YE PROMOSYON Y Ü KSELD İ

Ağustos 2025 itibarıyla bankalar arasındaki promosyon yarışı kızıştı. Özellikle Denizbank ve Yapı Kredi gibi bankalar, 28 bin TL sınırına yaklaşan promosyonlarıyla dikkat çekiyor. Emekliler, en yüksek ödemeyi almak için kampanyaları yakından takip etmeli ve tercihini promosyon + ek ödeme dengesine göre yapmalı.