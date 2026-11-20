Ocak ayında maaşlarına yansıyacak rutin zam ve ek iyileştirmeleri bekleyen milyonlarca emekli için banka promosyonlarında yeni bir dönem başlıyor.

Emekli maaşlarında yaşanacak artışın, bankalar arasındaki promosyon yarışını yeniden alevlendirmesi öngörülüyor. Sadece maaş zamları değil, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan mevcut protokolün güncellenme beklentisi de promosyon tutarlarında tüm hesapları değiştirecek.

SGK VE BANKALAR YENİDEN MASAYA OTURABİLİR

Takvim'in haberine göre SGK ile bankalar arasındaki mevcut promosyon protokolü en son Mart 2024'te imzalanmıştı ve 3 yıllık süre Mart 2027'de dolacak. Mevcut anlaşmaya göre taban promosyon tutarları, maaşı 10 bin liranın altında olanlara 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasına 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasına 10 bin TL ve 20 bin TL üzeri maaş alanlara 12 bin TL olarak uygulanıyor. Ancak aradan geçen sürede yapılan zamlarla birlikte neredeyse tüm emekliler en üst maaş dilimine yükseldi. Emeklilerin bu rakamları artık çok düşük bulması nedeniyle, SGK'nın bankalarla yeniden masaya oturması ve taban promosyon tutarlarını artıracak yeni bir protokol imzalaması bekleniyor.

OCAK ZAMMI PROMOSYON KAMPANYALARINI UÇURACAK

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10, memur emeklilerinde ise yüzde 8 seviyesinde bir enflasyon zammı öngörülüyor. Bu rutin zamma ek olarak bir de ek iyileştirme hazırlığı yapılıyor. Emeklilerin alacağı bu çifte zam, bankaları promosyon kampanyalarını yeniden gözden geçirmeye mecbur bırakacak. Halihazırda bankalar, kendi kampanyalarıyla 12 bin liralık taban tutarı 35 bin liraya kadar çıkarabiliyor. Üstelik sıfır faizli kredi ve ücretsiz nakit avans gibi ek imkanlarla sunulan toplam finansal fayda 90 bin liraya kadar yükselebiliyor.

3 YILLIK TAAHHÜT SÜRESİ SOLMAYANLAR NE YAPMALI?

Yeni promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyen emeklilerin 3 yıllık taahhüt sürelerinin dolmasını beklemesine gerek bulunmuyor. Emekliler dilerlerse mevcut bankalarından güncel promosyon rakamları üzerinden güncelleme talep edebilir ya da maaşlarını daha yüksek ödeme yapan başka bir bankaya taşıyabilirler. Banka değişikliği yapılırken basit bir iade hesabı devreye giriyor. Daha önce alınan promosyon tutarı 36 aya bölünüyor ve taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Çıkan bu rakam eski bankaya iade edilerek, yeni bankanın sunduğu yüksek promosyon anında alınabiliyor.