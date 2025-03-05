Emekli banka promosyonları, Türkiye’de milyonlarca emeklinin ilgisini çekiyor. Mart ayında açıklanan yeni promosyon rakamları, emekliler için büyük fırsatlar sunuyor.

Enflasyon verilerinin de netleşmesiyle birlikte, SSK ve Bağkur emeklileri, maaşlarını taşıdıkları bankalara göre cazip teklifler alabiliyor.

TEB: 21.000 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı

TEB, emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilerine, 36 ay boyunca maaşlarını TEB’den alma taahhüdü karşılığında 21.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura ödeme talimatı vererek ek promosyon kazanmak da mümkün.

ING Bank: 20.000 TL’ye Kadar Promosyon

ING Bank, emekli maaşını bankasına taşıyanlara koşulsuz 15.000 TL nakit promosyon imkanı sunuyor. Otomatik fatura talimatı ve Turuncu Hesap Kampanyası ile toplamda 20.000 TL’ye kadar promosyon kazanmak mümkün.

Akbank: 17.500 TL’ye Varan Promosyon

Akbank, emekli maaşını Kasım 2024 tarihleri arasında taşıyan müşterilerine 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 2.500 TL chip-para ödülü de ekleniyor.

Garanti BBVA ve İş Bankası: Düşük ve Orta Maaşlar İçin Avantajlı Teklifler

Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşlara ise 10.000 TL promosyon sunuyor. İş Bankası ise 3 yıl boyunca maaşını bankasından almayı taahhüt edenlere, maaş miktarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödeme garantisi veriyor.

VakıfBank ve Yapı Kredi: Yüksek Promosyonlar ve Ek Avantajlar

VakıfBank, emekli maaşını taşıyanlara 24.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Ayrıca, emekli müşteriler, VakıfBank Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile alışveriş yaparak ek nakit ödeme fırsatlarından yararlanabiliyor. Yapı Kredi ise, 2025 yılı başında emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.

Mart 2025 itibarıyla emekli maaş promosyonları, emekliler için farklı fırsatlar sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlar, 3 yıl boyunca bankalarla çalışmayı taahhüt ederek 20 bin liraya kadar promosyon kazanabiliyor. Hangi bankanın promosyonu en cazip? Seçenekler arasında tercih yapmak, emekliler için ciddi bir kazanç sağlayabilir.