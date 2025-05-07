Emekliler için bankalar arasında süren promosyon rekabeti Mayıs 2025 itibarıyla yeniden şekillendi.

Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını üç yıl süreyle kendi bünyelerine taşıyan vatandaşlara maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi sunuyor. Bazı özel bankalar 15 bin TL’ye kadar nakit destek verirken, kamu bankaları da cazip rakamlarla bu yarışta yerini aldı.

PROMOSYON TUTARLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Bankalar, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara promosyon ödemesini maaş tutarına göre kademeli olarak yapıyor. Genellikle promosyonlar 4 ana maaş aralığına göre veriliyor:

0 – 9.999 TL

10.000 – 14.999 TL

15.000 – 19.999 TL

20.000 TL ve üzeri

2025 MAYIS AYI GÜNCEL PROMOSYON KAMPANYALARI

- TEB Promosyon Tutarları

0-10.000 TL: 5.000 TL

10.000-15.000 TL: 8.000 TL

15.000-20.000 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

- Şekerbank Promosyon Tutarları

0-9.999 TL: 5.000 TL

10.000-14.999 TL: 8.000 TL

15.000-19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

- VakıfBank Promosyon Tutarları

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000–14.999 TL: 8.000 TL

15.000–19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

- ING Bank Promosyon Tutarları

0–9.999 TL: 6.250 TL

10.000–14.999 TL: 10.000 TL

15.000–19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

- Akbank Promosyon Tutarları

0–9.999 TL: 5.000 TL

10.000–14.999 TL: 8.000 TL

15.000–19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

- Ziraat Bankası Promosyon Tutarları

SGK kapsamındaki tüm emekliler için 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır.

- Garanti BBVA Promosyon Tutarları

0–9.999 TL: 6.250 TL

10.000–14.999 TL: 10.000 TL

15.000–19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

- Halkbank Promosyon Tutarları

10.000–14.999 TL: 8.000 TL

15.000–19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

- QNB Finansbank Promosyon Tutarları

0–9.999 TL: 6.250 TL

10.000–14.999 TL: 10.000 TL

15.000–19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

- Yapı Kredi Promosyon Tutarları

0–9.999 TL: 6.250 TL

10.000–14.999 TL: 10.000 TL

15.000–19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

- DenizBank Promosyon Tutarları

0–9.999 TL: 5.000 TL

10.000–14.999 TL: 8.000 TL

15.000–19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Mayıs 2025 itibarıyla emeklilere sunulan promosyon tutarları cazip seviyelere ulaşmış durumda.

Banka tercihini doğru yapan emekliler, sadece maaş alım sürecini değil, aynı zamanda alacakları nakit promosyon miktarını da artırabiliyor. Promosyon başvuruları için bankaların resmi internet siteleri ya da şubeleri üzerinden bilgi alınabilir.

Emeklilerin, maaşlarını taşımadan önce taahhüt süresi ve ek koşulları dikkatle incelemeleri öneriliyor.