Temmuz ayının ilk günleriyle birlikte, emekli promosyon kampanyalarındaki yeni fırsatlar dikkat çekiyor. 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak zammı netleştirecekken, emekliler bankaların sunduğu promosyon tutarlarını da merakla araştırıyor.

2025 yılı itibarıyla, bankaların sunduğu promosyon ödemeleri arasında önemli farklar bulunuyor ve bu farklılıklar emeklilerin kararlarını etkileyen önemli bir faktör haline gelmiş durumda.

Peki, 2025 yılı itibarıyla hangi banka en yüksek promosyonu sunuyor?

PROMOSYON TUTARLARI 12 BİN TL VE 27 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

2025 Temmuz itibarıyla emekli promosyon tutarları, bankalar arasında 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişiyor. İşte bankaların sunduğu son promosyon fırsatları:

-Yapı Kredi: 27.000 TL’ye Kadar Promosyon Fırsatı

Yapı Kredi, 15 Haziran - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında, emekli maaşlarını 3 yıl boyunca bankasında almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 27.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Promosyon ödemeleri, emeklinin maaşına göre değişiklik gösteriyor; örneğin, net geliri 9.999 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlara ise 12.500 TL promosyon veriliyor. Ayrıca, Yapı Kredi, fatura ödeme taahhüdü ile ek nakit ödülleri de sağlıyor.

-DenizBank: 12.000 TL’ye Ek Olarak 8.000 TL’ye Kadar Promosyon

DenizBank, emekli maaşını bankasına taşıyan yeni müşterilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Bunun yanı sıra, MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı gibi ürünleri kullanan emekliler, maaş tutarına bağlı olarak 8.000 TL’ye kadar ek promosyon alabiliyor. Kampanya, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli.

-TEB: 21.000 TL’ye Kadar Promosyon

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını 36 ay boyunca bankasından almayı taahhüt eden emeklilere toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Bu tutar, 12.000 TL'lik ana promosyon ve 9.000 TL'lik ek promosyondan oluşuyor.

-VakıfBank: 27.000 TL’ye Kadar Promosyon ve Ek Avantajlar

VakıfBank, emekli maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon öderken, ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı sahiplerine, 10 ay boyunca toplamda 15.000 TL’ye kadar nakit ödeme fırsatı sunuyor. Kampanya, 31 Ağustos 2025’e kadar geçerli.

-Ziraat Bankası: 12.000 TL Promosyon

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon imkânı sunuyor. Banka, emekli maaşlarını taşıma işlemlerini hızlı ve basit bir şekilde gerçekleştirmeyi vaat ediyor.

-Halkbank: 12.000 TL Promosyon

Halkbank, 3 yıl boyunca emekli maaşını bankasından almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.

-Akbank: 17.500 TL’ye Kadar Promosyon

Akbank, emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilerine 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL’lik promosyon fırsatı sağlıyor.

2025 Temmuz itibarıyla emekli promosyonları arasında önemli farklar bulunuyor.

Yapı Kredi ve VakıfBank, 27.000 TL’ye kadar sunulan promosyonlar ile öne çıkarken, DenizBank ve Akbank gibi bankalar da sundukları ek avantajlarla emeklilere fırsatlar sağlıyor.

Uzmanlar, emeklilerin maaşlarını taşıyacakları bankayı seçerken, sunulan promosyon tutarlarını ve ek avantajları dikkate alarak en uygun seçeneği tercih etmelerini öneriyor.