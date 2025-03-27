Emekli zammı, bayram ikramiyesi zammı derken emekliler tekrardan bankalardan verilen emekli promosyon tekliflerine yöneldi.

SGK ile bankalar arasında yapılması planlanan bir protokol geçtiğimiz aylarda gündeme gelmiş fakat net bir sonuca ulaşamamıştı. Birçok SGK uzmanı konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Şuanda da konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken SGK uzmanı Emin Yılmaz konuyu Tİcaret Gazetesi'nde yer alan haberde tekrar gündeme taşıdı.

Yılmaz, SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni promosyon protokolü ile emeklilere bankalar tarafından sunulan promosyon tutarlarının 30 bin TL'yi geçebileceğini belirtti.

Sosyal Güvenlik uzmanı Emin Yılmaz'a göre, bu protokolün güncellenmesiyle emekli promosyonlarında zirve 31 bin 500 TL'yi görecek.

TEMMUZ ZAMMINDAN PROMOSYONLAR ETKİLENEBİLİR

Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılması beklenen zam, promosyon tutarlarının da artmasına yol açabilir. Yılmaz, en düşük emekli maaşının 16 bin TL ile 17 bin TL arasında olmasının, promosyonları yüzde 15 oranında artırarak 31 bin 500 TL’ye kadar çıkarabileceğini belirtti.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON SUNUYOR?

Bankalar arasındaki promosyon rekabeti iyice kızıştı. Özel bankalar, emeklilere 25 bin TL'ye kadar promosyon teklifi sunarken, bazı kamu bankaları ise 27 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Öne çıkan bankalardan bazıları ise şöyle:

İş Bankası: Taahhütle 14 Bin TL’ye kadar promosyon

Akbank: Dijital Aktiflikle 20 Bin TL’ye kadar ödeme

Yapı Kredi: Otomatik talimatla 20 Bin TL promosyon

Garanti BBVA: 15 Bin TL’ye varan promosyon

VakıfBank: 27 Bin TL’ye kadar promosyon

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

Mevcut bankalarıyla 3 yıllık anlaşması bulunan emekliler, promosyon fırsatlarını kaçırmamak için banka değiştirme hakkına sahip. Emekliler, e-Devlet veya banka şubeleri üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir.

Emekliler, yükselen promosyon teklifleriyle kazançlı çıkmak için harekete geçmeye başladı. 31.500 TL’ye kadar çıkan fırsatları kaçırmamak için bankaların sunduğu teklifleri takip etmek oldukça önemli.