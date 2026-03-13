Mart 2026 itibarıyla bankalar, müşteri portföylerini genişletmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Akbank çıtayı 50 bin liraya yükselterek rekabeti iyice kızıştırdı.

SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlar için hazırlanan promosyon paketi sadece nakit promosyonu değil, faizsiz finansman desteğini de kapsıyor.

Akbank’ın duyurduğu yeni kampanya ile 30 Nisan 2026 tarihine kadar başvuruda bulunan emekliler, toplamda 50 bin TL’ye varan bir avantaj paketinden yararlanabiliyor.

Kampanyanın detayları ise şöyle:

Nakit Promosyon: Maaş tutarına göre 20 bin TL’ye varan net ödeme.

Fatura Ödülü: Her yeni otomatik fatura talimatına 2 bin TL, mevcutlara bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL ek nakit.

Chip-para ve Yakın Daveti: Kredi kartı harcamaları ve bankaya kazandırılan her emekli yakını için 10'ar bin TL ek ödül.

Faizsiz Kredi: 6 ay vadeli, %0 faizli 50 bin TL kredi ayrıcalığı.

BANKA BANKA MART 2026 PROMOSYON LİSTESİ

Emekli maaşını taşımak isteyenler için diğer bankaların sunduğu güncel teklifler şu şekilde:

Yapı Kredi

Yapı Kredi, 31 Mart 2026'ya kadar geçerli kampanyasında maaşını taşıyanlara, ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan, ek ödüllerle birlikte ise toplamda 30.000 TL nakit promosyon fırsatı sunuyor.

QNB

QNB, maaş tutarına göre 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kullanımı ve market/eczane harcamalarına iade avantajlarıyla toplam fayda 31.000 TL'ye ulaşıyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, 12.000 TL'ye varan standart promosyonun yanı sıra, maaşını yeni taşıyanlara 40.000 TL 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi gibi yan haklar mevcut.

Denizbank

DenizBank, 12.000 TL'lik temel promosyona ek olarak; KMH hesabı açan ve fatura talimatı veren müşterilerine 15.000 TL daha ek ödeme yaparak toplamda 27.000 TL ödeme gerçekleştiriyor.

Vakıfbank ve Halkbank

Kamu bankalarında 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için standart promosyon tutarı 12.000 TL olarak uygulanmaya devam ediyor. Halkbank ayrıca dul ve yetim aylığı alanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.

ING ve TEB Kampanyaları

ING: Ek koşullarla birlikte toplam 28.000 TL'ye varan nakit promosyon.

TEB: Maaş bandına göre değişen ek ödemelerle toplamda 21.000 TL ödeme imkanı.

Bankaların sunduğu emekli promosyon kampanyalarının birçoğu 31 Mart 2026 tarihinde sona eriyor.

Emeklilerin bu fırsatlardan yararlanabilmek için mobil bankacılık, e-Devlet veya şubeler üzerinden 3 yıllık taahhüt vererek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Promosyon yarışı kızışırken, emekliler için en karlı seçeneği bulmak adına bankaların ek şartlarını (fatura, kredi kartı vb.) dikkatle incelemesi tavsiye ediliyor.