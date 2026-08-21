Bankalar, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü veren emeklilere temel promosyon ödemesi sağlıyor. Temel ödemelerin yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, mobil uygulama üyelikleri ve faizsiz kredi gibi finansal ürünlerin kullanımı doğrultusunda toplam avantaj tutarı artış gösteriyor.

AĞUSTOS 2026 BANKA EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Şekerbank

Maaşını taşıyanlara 35.000 TL'ye varan toplam imkan sunuluyor. Maaş dilimine göre temel promosyon tutarları 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. İki otomatik fatura talimatına 3.000 TL, kartla 5.000 TL harcamaya 5.000 TL, kredili mevduat hesabına 4.000 TL, sigorta ürününe 5.000 TL ve vadesiz hesap bakiyesine göre 1.000 - 6.000 TL arası ek ödül veriliyor.

ING

Toplam promosyon tutarı 32.000 TL'ye ulaşıyor. Koşulsuz temel promosyon tutarı maaş dilimine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında ödeniyor. Ek olarak kart harcamalarına 4.000 TL'ye varan iade, mevduat veya kredi kullanımına 4.500 TL, 4 fatura talimatına ise 4.000 TL'ye varan ek ödeme sağlanıyor.

Yapı Kredi

Toplam promosyon ve ek ödül imkanı 30.000 TL'ye kadar çıkıyor. Temel promosyon ödemesi maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında yapılıyor. İki yeni fatura talimatına 2.000 - 5.000 TL, kart harcamasına 2.000 - 5.000 TL, mobil uygulama kullanımına 2.000 TL ve mobil üzerinden müşteri olunmasına 3.000 TL ek ödül ekleniyor.

DenizBank

Maaşını taşıyan emeklilere 30.000 TL'ye varan ödeme sunuluyor. Temel promosyon tutarı maaş seviyesine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Kredili mevduat hesabı açılması, iki fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartıyla 18.000 TL'ye varan ek promosyon veriliyor.

Türkiye Finans

Promosyon ve ek ödül toplamı 27.000 TL'ye kadar yükseliyor. İki yeni fatura talimatı, yedek hesap başvurusu ve kartla 5.000 TL harcama şartıyla maaş dilimine göre 13.000 TL ile 27.000 TL arasında ödeme yapılıyor. Emekli yakını getirenlere ise kişi başı 500 TL, toplamda 5.000 TL'ye kadar ek ödül imkanı tanınıyor.

İş Bankası

Emeklilere 25.000 TL'ye varan imkan sağlanıyor. Maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında temel promosyon ödeniyor. İlk iki fatura talimatında 1.000 TL, kredi kartı harcamalarında ise 9.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuluyor.

Garanti BBVA

Promosyon ve ödül tutarı 25.000 TL'ye ulaşıyor. Maaş dilimine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon veriliyor. Kart harcamasına 6.000 TL, avans hesap kullanımına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye varan bonus tanımlanıyor.

Vakıf Katılım

Maaş miktarına göre doğrudan promosyon ödemesi yapılıyor. Aylığı 10.000 TL altı olanlara 8.750 TL, 10.000-14.999 TL arasındakilere 14.000 TL, 15.000-19.999 TL arasındakilere 17.500 TL, 20.000-49.999 TL arasındakilere 21.000 TL, 50.000 TL ve üzerindekilere ise 25.000 TL promosyon veriliyor.

QNB

Maaşını taşıyanlara 20.000 TL'ye varan temel promosyon sunuluyor. Ödemeler maaş dilimine göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor. Ayrıca kartla yapılan market ve eczane harcamalarına yıllık 3.000 TL'ye kadar iade imkanı bulunuyor.

Kuveyt Türk

Promosyon tutarı 14.000 TL'ye kadar çıkıyor. Temel ödemeler maaşa göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında belirleniyor. Fatura talimatına 1.000 TL, kartla yapılacak ilk 1.000 TL üzeri harcamaya da 1.000 TL ek promosyon ekleniyor.

Ziraat Bankası

12.000 TL'ye varan temel promosyon ödemesinin yanı sıra finansal destek paketleri sunuluyor. Kampanya kapsamında 12 ay vadeli 40.000 TL faizsiz kredi, 3 ay taksitli 25.000 TL faizsiz nakit avans ve aylık 6.000 TL'ye varan Bankkart Lira imkanı veriliyor.

BAŞVURU VE MAAŞ TAŞIMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan bankaların mobil uygulamaları veya e-Devlet kapısı üzerinden banka değişikliği başvurusunda bulunabiliyor.

Mevcut bankasındaki 3 yıllık taahhüt süresi dolmayan kişilerin taşıma işlemi yapması durumunda, kalan süreye ait promosyon tutarı eski banka tarafından mahsup ediliyor.