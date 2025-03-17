Şubat ayında birçok kamu ve özel banka emekli promosyonu kampanyalarını duyurmuştu. Ancak Mart 2025 ile birlikte bazı bankalar, rekabetin de etkisiyle promosyon ödemelerinde önemli artışlara gitti. Bu güncellemelerle birlikte emeklilerin alabileceği nakit promosyon miktarları da değişti. Peki, Mart 2025’te en yüksek emekli promosyonunu hangi bankalar veriyor?

İşte güncellenen promosyon kampanyalarından öne çıkanlar:

YAPI KREDİDEN PROMOSYON TEKLİFİ

Yapı Kredi, 1 Mart 2025 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını kendi bankalarından alma sözü veren emeklilere 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, promosyon taahhütnamesinin imzalanmasının ardından emeklilere maaş aralıklarına göre şu şekilde promosyon ödemesi yapılacak:

9.999 TL'ye kadar olanlara: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arasında olanlara: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasında olanlara: 12.500 TL

Bir aylık net gelir 20.000 TL ve üzerinde olanlara: 15.000 TL

Yapı Kredi, ek ödüller de sunuyor. Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanmasından sonraki 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda, maaş tutarından bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül veriliyor. Ayrıca, asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması halinde ise maaş tutarından bağımsız 2.000 TL ek ödül daha ödeniyor. Bu ek ödemeler ile toplam promosyon ve ek ödül tutarı 19.500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ

ING Bank, emeklilere maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatına ek olarak, toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. ING Bank’ın kampanyası, maaş taşınmasının yanı sıra diğer bankacılık hizmetlerini kullanmaya yönlendiren ek fırsatlar da sunarak emeklilere cazip bir teklif oluşturuyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

Türk Ekonomi Bankası (TEB), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Bu tutarın 12.000 TL’si ana promosyon olarak verilirken, 9.000 TL’ye kadar ek promosyon kazanma imkanı da sağlanıyor. Bu kampanya, uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmayı hedefleyen emekliler için avantajlı bir seçenek sunuyor.