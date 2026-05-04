Mayıs ayı, emekli maaşını taşıyan veya mevcut bankasıyla sözleşme yenileyen vatandaşlar için yeni fırsat dönemini başlattı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan kampanyalarda bankalar, müşteri portföylerini genişletmek adına nakit promosyon tutarlarını yukarı yönlü revize etti.

Yeni dönemde promosyon miktarları sadece maaş tutarına göre değil; fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek ürün tercihleri gibi kriterlerle belirleniyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Mayıs 2026 itibarıyla bankaların sunduğu en güncel ödeme planları şu şekildedir:

Akbank: Promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam faydayı 100.000 TL’ye kadar ulaştırıyor.

20.000 TL temel nakit promosyona ek olarak, fatura talimatları ve kart harcamalarına bağlı olarak 50.000 TL'ye varan nakit ödül ve avantajlı kredi imkanları sunuluyor.

ING: Maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit ödeme yapıyor. Ek kampanyaların dahil edilmesiyle toplam fayda 32.000 TL seviyesine çıkabiliyor.

Yapı Kredi: 15.000 TL'ye varan temel nakit promosyonun yanı sıra, fatura ödeme talimatı ve kredi kartı harcama sözü veren emeklilere toplamda 30.000 TL'ye varan bir paket sunuyor.

DenizBank: Emekli maaşını taşıyan müşterileri için 2026 yılı güncel nakit promosyon tutarını 27.000 TL olarak duyurdu.

İş Bankası: 15.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, kart kullanımı ve ücretsiz bankacılık işlemleri gibi avantajlarla toplam 25.000 TL değerinde bir kampanya yürütüyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL nakit promosyon sağlayan banka; bonus, avans hesap kullanımı ve sigorta poliçesi gibi ek işlemlerle toplam avantajı 25.000 TL'ye tamamlıyor.

Halkbank ve Ziraat Bankası: Maaş aralığına göre kademeli bir ödeme sistemi uygulayan bu bankalarda, en düşük promosyon tutarı 5.000 TL'den başlarken, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL'ye kadar çıkıyor.

PROMOSYON ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Banka değiştirmek veya mevcut bankasındaki imkanları güncellemek isteyen emeklilerin belirli şartları yerine getirmesi bekleniyor.

3 Yıllık Taahhüt: Promosyon ödemesi alabilmek için maaşın 3 yıl boyunca aynı bankadan alınacağına dair söz verilmesi gerekmektedir.

Ek Koşullar: Bazı yüksek tutarlı kampanyalar; otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcama alt sınırı veya mobil uygulama kullanımı gibi ek şartlara bağlı olabilmektedir.

Maaş Aralığı Belirleyiciliği: Temel nakit promosyon tutarları, emeklinin aldığı net maaş tutarına (0-10 bin, 10-15 bin, 15-20 bin ve 20 bin TL üzeri) göre farklılık göstermektedir.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Emekliler, e-Devlet üzerinden veya ilgili bankanın şubeleri ile mobil uygulamaları aracılığıyla maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Kampanya koşulları bankalar tarafından piyasa koşullarına göre güncellenebildiği için, işlem öncesinde bankaların resmi iletişim kanallarından teyit alınması önem arz etmektedir.