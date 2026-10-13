Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği Ekim 2026 banka promosyon kampanyaları gündemdeki yerini aldı. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak veya mevcut taahhüdünü yenilemek isteyen müşterilere farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Nakit promosyonların yanı sıra ek ödül ve bankacılık ürünlerine bağlı kampanyalarla toplam ödeme tutarı 35 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Şekerbank, DenizBank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası, ING, QNB ve Halkbank başta olmak üzere bankaların açıkladığı kampanyalarda ödeme miktarları ve yararlanma koşulları farklılık gösteriyor. İşte Ekim 2026 döneminde emeklilere sunulan promosyon tutarları ve kampanya şartları…

BANKA BANKA EKİM 2026 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

DenizBank

Toplam promosyon: 30.000 TL’ye varan ödeme (12.000 TL nakit + 18.000 TL ek promosyon)

DenizBank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine farklı ek promosyon fırsatları sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin yeni hesap açması, KMH başvurusu yapması, 2 adet otomatik fatura talimatı vermesi ve kredi kartını aktif olarak kullanması gerekiyor. Maaş tutarına göre değişen ödemelerin yer aldığı kampanya 31 Aralık’a kadar devam ediyor.

Yapı Kredi

Toplam promosyon: 30.000 TL’ye varan ödeme

Yapı Kredi’nin kampanyası kapsamında, 19 Eylül 2025 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında 3 yıllık SGK promosyon taahhüdü veren emeklilere çeşitli ödüller sunuluyor. Ek ödül taahhütnamesi, otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil bankacılık aktifliği gibi kriterlerin karşılanmasıyla toplam nakit ödül 30 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Şekerbank

Toplam promosyon: 35.000 TL’ye varan ödeme

Şekerbank, emeklilere temel maaş promosyonunun yanı sıra çeşitli bankacılık ürünlerinden yararlanılması durumunda ek ödeme imkânı sunuyor. Vadesiz hesap, Bonus kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve otomatik fatura talimatı gibi koşulların yerine getirilmesiyle toplam promosyon tutarı 35 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Garanti BBVA

Toplam promosyon: 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül

Garanti BBVA, 1 - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan veya promosyon taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sağlıyor. Buna ek olarak Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap harcamasına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL’ye varan bonus fırsatı sunuluyor.

İş Bankası

Toplam promosyon: 25.000 TL’ye varan ödeme (15.000 TL nakit + 10.000 TL ek promosyon)

İş Bankası, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine kampanya kapsamında ödeme yapıyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yararlanabildiği kampanyada 15.000 TL’ye varan nakit promosyon bulunuyor. İlk fatura talimatlarına 2.000 TL, ilk kredi kartı ve bankamatik kartı kullanımına toplam 6.000 TL ödül verilirken kasko, konut sigortası ve BES işlemleriyle birlikte toplam fırsat 25.000 TL’ye ulaşabiliyor.

ING

Toplam promosyon: 32.000 TL’ye varan ödeme

Emekli maaşını ING’ye taşıyan müşteriler, maaş miktarlarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan yararlanabiliyor. Bankanın sunduğu ek nakit promosyon kampanyaları da hesaba katıldığında toplam ödeme tutarı 32.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Halkbank

Toplam promosyon: 12.000 TL

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Belirtilen taahhüt koşulunu yerine getiren emekliler, kampanyadan yararlanabiliyor.

QNB

Toplam promosyon: 20.000 TL’ye varan nakit promosyon

QNB, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Kampanya kapsamında ayrıca EFT ve havale işlemlerinde istisna, aidatsız emekli kredi kartı ve market ile eczane harcamalarında yıllık 3.000 TL’ye varan iade imkânları bulunuyor.